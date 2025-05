Sombreros de cowboy, gorras de béisbol o pañuelos en la cabeza: Trump y los curiosos 'looks' de su Secretaria de Seguridad Nacional

Noem, nacida en Dakota del Sur hace 53 años, es la encargada de gestionar las deportaciones masivas de migrantesque entraron irregularmente a Estados Unidos. Está al frente de uno de los departamentos gubernamentales más grandes, con 260.000 empleados y un presupuesto que ronda los 100.000 millones de dólares.

Antes de formar parte del gabinete del presidente Trump, la secretaria Noem fue gobernadora de Dakota del Sur, la primera mujer en el Estado. La página web de su departamento le define como “ganadera, agricultora, propietaria de una pequeña empresa y orgullosa madre y abuela”.

Sus imágenes rodeada de presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador y paseándose por esa polémica megacárcel a la que EE.UU. ha enviado más de 238 ciudadanos extranjeros en colaboración con presidente del país, Nayib Bukele, le ha hecho ganar el favor de Trump, que ha ido dándole confianza desde el inicio de su mandato en enero. "El presidente y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña", aseguró Noem.

Ha elogiado las políticas de Natanyahu

El pasado martes en una comparecencia en el Senado defendió que el concepto legal “habeas corpus” le da al presidente derecho a deportar, pero no es así, ya que este procedimiento se refiere al derecho de las personas a impugnar legalmente sus detenciones.

Su tono duro y agresivo es un clásico y tras el asesinato en Washington el pasado miércoles en el exterior del Museo Judío de la Capital a dos empleados de la embajada israelí, Trump le pidió que visitara el país. En su viaje, le ha estrechado la mano al primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien ha elogiado por sus políticas.

Kristi Noem también ha aprovechado en su visita para rezar en el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de Jerusalén y también inspeccionar las vallas fronterizas entre Israel y Gaza. Cuando era la gobernadora de Dakota del Sur en 2019, no dudó en enviar refuerzos a la frontera en Texas y ha visitado la valla que divide Estados Unidos y México en varias ocasiones.

"La estética no es casual"

Ella no es la única mujer que destaca dentro de la Administración Trump. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, la fiscal general, Pam Bondi o la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos,Tulsi Gabbard son otras de las principales mujeres en el gobierno estadounidense. Comparten patrones similares: looks informales y tono duro.

Según analistas de medios estadounidenses como The New York Times, la estética no es casual y no solo busca no homogeneizar a las mujeres republicanas, sino también que esa homogeneidad la premien los algoritmos. Una imagen de mujer hiper femenina que, dicen, contrasta con sus declaraciones duras.

