Los simios de un zoo de San Diego, primeros animales en recibir una vacuna contra el coronavirus específica

El zoo de San Diego ha vacunado a cuatro orangutanes y cinco bonobos, también llamados chimpancés pigmeos, y planea inmunizar pronto a otros tres bonobos y un gorila.

La noticia llega después de que a mediados de enero el zoológico informase de que ocho gorilas de ese centro habían desarrollado la enfermedad, después de estar expuestos a un cuidador que estaba enfermo, que no presentaba síntomas y usaba equipos de protección para trabajar.

"Los simios, los primates más cercanos a los humanos"

"Eso nos hizo darnos cuenta de que nuestros otros simios estaban en riesgo. Queríamos hacer todo lo posible para protegerlos de este virus porque realmente no sabemos cómo los va a afectar", señalaba Nadine Lamberski, directora de Conservación y Salud de la Vida Silvestre del San Diego Zoo Wildlife Alliance.

Los simios, junto con los chimpancés, son los primates más cercanos a los humanos, lo que los pone en riesgo de contraer un virus que se ha propagado rápidamente de persona a persona.

La vacuna fue desarrollada por la compañía farmacéutica veterinaria Zoetis y se encuentra actualmente en fase experimental. "Esta no es la norma. En mi carrera, no he tenido acceso a una vacuna experimental tan temprano en el proceso y no he tenido un deseo tan abrumador de querer usar una", clarificó Lamberski a National Geographic, que fue el primer medio en informar de la vacunación de los grandes simios.

En todo el mundo también se han confirmado infecciones de coronavirus en perros, gatos, visones, tigres, leones y otros animales, aunque los grandes simios, por su proximidad con los humanos, son una preocupación particular entre los conservacionistas.