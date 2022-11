Seguidores de Bolsonaro piden ayuda a los extraterrestres para "salvar a Brasil" de Lula

A finales de octubre Luiz Inácio Lula da Silva ganó en segunda vuelta electoral a Jair Bolsonaro. Una victoria que no fue reconocida por los simpatizantes del candidato ultraconservador, que solicitaron la intervención de los militares para impedir que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) asumiera la presidencia.

Días después de la cita electoral, y a la vista de la crispación del sector en apoyo a Bolsonaro, el propio expresidente tuvo que pedir a sus seguidores que levantasen el bloqueo de las carreteras. "Quiero hacer un llamado a todos ustedes, despejen los caminos. El cierre de carreteras en Brasil lesiona el derecho de ir y venir de las personas, está en nuestra Constitución y siempre hemos estado dentro de las cuatro líneas de la Carta Magna", indicó.

En su intervención también instó a sus fanáticos a manifestarse, pero dentro de las líneas del "juego democrático", como ocurría con las protestas en plazas y otros espacios públicos. Al pie de la letra han seguido los manifestantes el precepto de Bolsonaro.

Piden ayuda a los extraterrestres

Este pasado domingo un grupo de seguidores del exmandatario se dieron cita frente al Comando Militar Sur en la ciudad brasileña de Porto Alegre para solicitar ayuda a los extraterrestres con el fin de "salvar a Brasil" de Lula da Silva.

En un vídeo del momento difundido en redes sociales se observa cómo los manifestantes sostienen sus teléfonos móviles sobre la cabeza con la linterna encendida mientras tapan y destapan la luz con la mano para hacer señales SOS.

Bolsonaro apunta contra el sistema de votación

Al igual que hizo Donald Trump tras las elecciones que encumbraron a Joe Biden como nuevo presidente de EEUU, el Partido Liberal (PL), formación de Bolsonaro, ha anunciado que cuestionará ante la justicia electoral el uso de las urnas electrónicas de modelos más antiguos.

"No queremos proponer nuevas elecciones. No queremos agitar la vida del país, pero el Tribunal Superior Electoral va a tener que ver esto y tomar una decisión. Están todas con el mismo número así que estamos entrando con este documento. Ya tenemos la prueba y vamos a demostrar que estas urnas no pueden ser consideradas", ha afirmado el presidente del PL, Valdemar Costa Neto.