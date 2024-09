Secuestra, viola y tortura a una mujer durante cuatro años dejándola sin labios: "Experimentó con ella"

En Polonia, cerca de la ciudad de Glogow, un hombre de 35 años ha sido arrestado tras ser acusado de encerrar a una mujer en un granero cuatro años. Durante todo este tiempo la sometió a violaciones, vejaciones y agresiones, siendo acusado de abuso mental, físico y sexual.

La víctima, que ha sido identificada por su nombre de pila, Malgorzata, consiguió escapar después de ser trasladada al hospital el 27 de agosto por un hombro dislocado. En el centro médico, relató a una paciente las violaciones y torturas que sufría repetidamente.

"Mientras la mujer estaba en el hospital, comenzó a hablar con otra paciente sobre lo que le había sucedido. Hablaban en confianza, pero la paciente alertó a los médicos sobre lo que le había sucedido", ha informado una fuente cercana a la investigación a 'MailOnline'.

Los médicos observaron que la víctima había sufrido graves daños faciales. Según las informaciones proporcionadas, "la mujer ahora no tiene labios debido a todo lo que le había hecho. Su cara está cubierta de moretones y solo tiene un agujero abierto, sin los labios, donde está su boca". Además, el resto de su cuerpo estaba repleto de abrasiones y cicatrices.

La víctima relató que el acusado estaba "haciendo algún tipo de prueba" con ella. "Estaba experimentando y probando diferentes cosas con ella", aseguró una de las fuentes consultadas.

A su vez, Malgorzata informó acerca de que el acusado la dejó embarazada y la obligó a dar a su hijo en adopción, a pesar de que ella quería quedarse con él.

No era la primera vez que iba al hospital

Durante los cuatro años de cautiverio, Malgorzata había asistido al hospital en varias ocasiones, una de ellas para dar a luz. Sin embargo, nunca se atrevió a decir nada, ya que temía las represalias que pudiese tomar su agresor.

Malgorzata relató su experiencia en el medio local 'MyGlogow', en el que explicó que "no podía decirle la verdad a los médicos, tenía miedo, y él me amenazó con que si me quejaba, empeoraría aún más".

La víctima relató que, cuando Jach la llevaba al hospital, le ponía un pasamontañas para que no pudiese ver donde vivían. "También me ponía el pasamontañas cuando me sacaba por la noche a lavarme. A veces me rociaba con una manguera, pero si era obediente, me daba agua tibia", expresó Malgorzata.

Una de las veces acudió al hospital con un brazo y una pierna rota, lesiones que los fiscales achacan a Mateusz J.

Finalmente, el año pasado también necesitó cirugía por unas lesiones en el ano.

Se conocieron por una app de citas

Malgorzata conoció a Mateusz en el 2019, cuando tenía 20 años, a través de una web de citas. Tras conversar un tiempo, decidió viajar a la aldea de Gaiki, cerca de Glogow en Polonia, para conocerlo por primera vez.

Mateusz atrajo a la víctima a su territorio y la secuestró, manteniéndola cautiva en un viejo granero de animales que estaba en desuso.

Según los informes policiales, la víctima no tuvo acceso a productos de higiene, agua corriente, inodoro, electricidad ni calefacción durante los cuatro años de cautiverio.

El granero estaba ubicado a unos cuatro metros de otra casa, pero los vecinos nunca llegaron a ver a la víctima. Aun así, alertaron acerca del carácter "solitario" del sospechoso.

Los fiscales también alegaron que a Malgorzata solo se le permitía salir del granero en raras ocasiones y se le restringían las comidas. "Me golpeaba y no me daba comida. Solo me alimentaba mejor cuando ya no me quedaban fuerzas, cuando me dolía el pecho. Probablemente tenía miedo de que yo muriera", relató la víctima.

El juicio

Mateusz Jach fue acusado el pasado 30 de agosto y se enfrenta a 25 años de prisión.

A pesar de los testimonios y las pruebas médicas aportadas, el sospechoso ha negado en todomomento haber actuado mal.

