Pablo González denuncia que durante su encarcelamiento en Polonia le "sugirieron suicidarse"

Después de más de dos años encarcelado en Polonia acusado de espionaje, el periodista español Pablo González fue liberado en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente. González ha denunciado que fue "amenazado", "presionado", e incluso dice que le "sugirieron suicidarse". Comenta que los servicios especiales polacos le presionaban para que "admitiera su culpa".

"La sesión con el psicólogo duró 15 minutos, de los cuales 13 fueron su monólogo. Me dijo que, si me pasaba algo, si me sentía mal, podía intentar suicidarme", ha señalado Palo González a medios rusos. El periodista fue detenido en febrero de 2022 en Polonia cerca de la frontera con Ucrania cuando cubría la invasión rusa.

González revela que en los primeros meses como preso le privaron el contacto con su familia y defensa. Las autoridades de Polonia prolongaron hasta siete veces la prisión preventiva "sin concretar fecha de juicio, presentar pruebas, ni tampoco formalizar una acusación concreta.

Comenta sobre su liberación que "en un momento dado, entran representantes de Rusia y piden a todos los extranjeros que salgan. Entonces entraron los militares. En ese momento quedó claro que no eran nuestros carceleros, sino nuestros defensores". Asimismo, el periodista asevera que le acusaron de cooperar con la inteligencia rusa "pero no inmediatamente, sino al cabo de un tiempo", y critica que pudo reunirse con su abogado solo nueve meses después de haber sido detenido.

No se presentaron pruebas

"Durante todo ese tiempo me amenazaron y me presionaron. Les preguntaba: '¿Qué he hecho? ¿De qué me acusan?', y me decían 'Tú sabes'. Cuando te presionan tanto, significa que no tienen pruebas", alerta en los medios rusos. En un primer comunicado del Gobierno polaco, dijeron que existían muchas pruebas contra González, afirmaban que "su condición de periodista le permitió viajar libremente por el mundo y Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios marcados por tensiones políticas".

Polonia agregó que "el detenido estaba obteniendo información que, si bien fue utilizada por los servicios especiales rusos, podría haber tenido un impacto negativo directo en la seguridad externa e interna de Polonia, así como en la defensa polaca. Antes de su detención, tenía previsto viajar a Ucrania para continuar con su actividad".

Nunca se llegaron a presentar los cargos concretos sobre los que se sustentaba esta acusación, los hechos detallados ni las pruebas hipotéticas con las que contaba la Fiscalía. Oihana Goiriena, la pareja de Pablo González, defendió sin descanso su puesta en libertad. Señaló que e uno de los hechos que pudieron desencadenar su encarcelamiento fue que en el momento de su detención, el periodista llevara encima dos pasaportes distintos, con nombres diferentes. Pero ambos pasaportes son legales y se explican porque su familia es de origen vasco y emigraron a Rusia en la guerra civil española. González nació allí, pero a los nueve años regresó a España con su madre, que le registró con un nombre español.

