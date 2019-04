250 personas son ejecutadas todos los días en China para vender sus órganos al mejor postor

Médicos contra la Extirpación Forzosa de Órganos denuncia que China ha ejecutado entre 100.000 y 1.000.000 de personas en los últimos 17 años para vender sus órganos al mejor postor. 250 personas mueren al día son ejecutadas en China para vender sus órganos al mejor postor, las víctimas son presos de conciencia.

Según el informe, los hospitales chinos son los principales beneficiados porque las clínicas se financian con el dinero de las operaciones. Carlos Iglesias de DAFOH España, ha recordado que esto es "un negocio redondo porque cada órgano alcanza hasta los 124.000 euros.

Chris Zhao, víctima de estas sustracciones forzadas, ha contado su experiencia, "me forzaron a comer y me provocaron heridas en el estómago, boca y nariz. Me sujetaron con grilletes a la cama y no podía ni dormir. En el hospital les dijeron que mi vida estaba en peligro y por eso no me admitieron."

China es el único país del mundo donde el gobierno controla esa masacre. Las mayoría de las víctimas, según los datos de DAFOH, salen de campos de trabajo y pertenecen a Falun Gong, una disciplina que combina budismo y taoísmo, aunque también son castigadas minorías como la uigur, la tibetana o la cristiana.