Scouts Australia pide perdón a las víctimas de abusos sexuales

Scouts Australia ha pedido perdón a las víctimas de actos de pederastia cometidos por miembros de esta organización, en cumplimiento de las recomendaciones de la comisión que investigó los abusos sexuales a menores en ese país.

(Las víctimas) "no han tenido una experiencia positiva y han sufrido y por eso nos disculpamos y haremos lo que se pueda para ayudar", añadió Harrison, que insistió en que Scouts Australia "honrará" su responsabilidad con las personas que fueron abusadas sexualmente cuando estuvieron bajo su cuidado.

Scouts Australia indicó que ha suscrito el Plan Nacional de Indemnizaciones para estas víctimas, que entró en vigor en julio de este año. Los abogados de los afectados rechazaron las disculpas, que calificaron de "huecas" y denunciaron que esta organización internacional que opera en Australia maltrata a los que buscan indemnizaciones.

"Las disculpas son bonitas y la de hoy de Scouts Australia no tenemos duda que son bien intencionadas, pero las disculpas no tienen sentido si no van acompañadas de acciones", dijo una de las abogadas, Danielle De Paoli.

Los "Scouts", presentes en Australia desde hace 110 años y que han trabajado con más de dos millones de menores, fueron parte del llamado Estudio del Caso 48, que abarcó también al Servicio de Niños Aborígenes en la región de Hunter, en NSW.

Las disculpas de los Scouts Australia llegan unas semanas antes de que el primer ministro australiano, Scott Morrison, pida disculpas en nombre del país a las víctimas de pederastia, lo que está previsto para el próximo 22 de octubre ante el Parlamento de Camberra.

En diciembre pasado, la Comisión que investigó la pederastia en Australia presentó su informe final con más de 400 recomendaciones ante unos hechos que calificó como una "tragedia" nacional. La Comisión, creada en 2012 durante el gobierno de la laborista Julia Gillard, entrevistó a más de 8.000 víctimas de abusos cometidos en más de 4.000 centros de instituciones públicas y religiosas desde la década de 1920. Más de la mitad de las víctimas dijeron que tenían entre 10 y 14 años cuando fueron agredidas por primera vez y sufrieron los abusos durante una media de 2,2 años, mientras el 36 por ciento fueron víctimas de varios pederastas