Sami Ashour, un gazatí en Galicia: "Esta gente que ahora aparece como víctimas son los agresores"

Llegó a Galicia con 16 años para realizar un máster en la universidad de Santiago de Compostela y desde entonces es un vecino más de la capital gallega. Sami Ashour (Gaza, 1976) llevaba una vida acomodada en Gaza. Era director de una entidad bancaria y a su cargo 37 trabajadores pero estaba "harto de tanto conflicto" y decidió establecerse con su mujer y sus dos hijos mayores en España donde nacieron sus dos vástagos más jóvenes y se doctoró en economía.

En Palestina dejó a su madre, hermanos, cuñados, sobrinos y amigos. Ahora, la familia Ashour vive "con el corazón encogido" lo que está sucediendo allí "casi no dormimos ni comemos. Estamos pendientes las 24 horas de lo que sucede. Necesitamos saber si los nuestros siguen con vida". Las dos hermanas de Sami vivían en Gaza pero los bombardeos han destruido sus casas y han tenido que huir al sur donde vive su madre "en su vivienda hay ahora más de 150 personas. Duermen por turnos y se apañan como sea".

Insiste Sami en que Gaza es un pueblo unido y abierto "el territorio es poco más de un 1% de lo que es Galicia y viven 2.100.000 personas. Somos como una gran familia".

Linda, la esposa de Sami nos abre la puerta de su piso en Compostela. "¿Os apetece un te, un café? Estáis en vuestra casa". Sami insiste "nuestra cultura es así, acogedora. Sois bienvenidos".

PREGUNTA: Sami, ¿no te sorprende lo que ha pasado? Ese ataque, tan brutal, de Hamas no ha hecho más que avivar el fuego.

RESPUESTA: No nos sorprende para nada. Nosotros lo vivimos todos los días. Sorprende a la opinión pública extranjera pero no a los que vivimos en Gaza. Desafortunadamente la franja de Gaza sufre un bloqueo económico severo desde hace casi 17 años y no cesa. Siempre hay problemas pero esto no sale en las noticias. Sólo aparece cuando hay víctimas en la parte judía. Mueren 10 personas en la parte palestina y nadie se entera pero hay una en Cisjordania o en Jerusalén y es portada en todos los medios de comunicación.

Esta vez nos sorprendió la magnitud de la operación y la iniciativa. Normalmente los ataques vienen de la otra parte. Ellos tienen una maquinaria de comunicación y siempre son las víctimas. Son capaces de cambiar la realidad y convertir las realidades en mentira y viceversa. Quizás esta vez la sorpresa es que la iniciativa la llevó la parte de la resistencia palestina.

P: Pero se ha tratado de un ataque brutal...

R: Brutal desde el punto de vista israelí. A nosotros no nos sorprendió que hubiese un ataque pero no esperábamos que con tan poco recurso hayan conseguido esto. Porque el ejército israelí está considerado como uno de los mejores del mundo. Parece que la resistencia palestina se preparó bien y atacaron.

Pero lo importante es que este conflicto no empezó ese sábado. Viene de muchos años atrás ¿qué esperas de 2.200.000 personas en un espacio que representa el 1,2% de Galicia y alberga casi el mismo número de residentes que en esta comunidad? Puedes imaginar cómo es la sanidad, la educación en un lugar donde Israel corta la luz o el agua a su antojo. Así se vive en Gaza. Con esa opresión año tras año. El que no conoce Palestina no sabe que difícilmente se consiguen medicinas o alimentos.

La luz nunca se tiene durante 24 horas al día. Son problemas que existen desde hace 17 años cuando Israel bombardeó la única central de electricidad de Gaza igual que bombardeó su aeropuerto.

Todo está controlado por el poder israelí. Asfixiando al pueblo palestino y decidiendo a diario si entran o no los camiones con medicamentos y alimentos en nuestro territorio. Dependiendo del castigo que quieran aplicar entran 50, 70 o 100 camiones.

Esta gente que ahora aparece como víctimas son los agresores que llevan ejecutando el bloqueo severo sobre Gaza durante 17 años. ¿Qué esperáis de Gaza? ¿Qué es lo que se espera de Gaza?... ¿seguir humillados y oprimidos?... ¿Cuántos años más?, ¿Cuántas décadas más? Que no nos digan que los terroristas son palestinos y los buenos son los otros. Los derechos humanos son para todos.

P: ¿Y te parece, Sami que el problema se resuelve atacando al otro de esa manera, tal y como se ha ejecutado?

R: ¿Me permites hacerte la pregunta al revés, te parece una justificación el ataque de Hamás para que vayan a matar a cerca de 3.000 personas civiles? ¿Te parece justificable que hayan matado hasta ahora a más de 1.000 niños? ¿una justificación? Yo no veo líderes políticos condenando esto. ¿Sabes cuál es el problema? La hipocresía que existe en Europa. Esa sensación de que un israelí, un judío vale mucho más que un palestino. Esa es la raíz del problema. Que no podemos comparar israelíes con palestinos porque Israel es la única democracia en el Oriente Medio por el apoyo que recibe.

Hamás para mí y para cualquier palestino es un movimiento de resistencia. Nació para combatir la ocupación y es un derecho garantizado por todas las resoluciones de la ONU. Israel es una fuerza ocupante: Israel ocupa el territorio palestino y el derecho a resistir y a defenderse no se otorga al ocupante. Se otorga al ocupado. Sería una locura decir que Putin tiene derecho a defenderse ¿Quién tiene derecho a defenderse? Los ucranianos. Los héroes ucranianos. Pero cuando se trata de resistencia palestina es “terrorismo”. Pues no lo es. El terrorismo es lo que se está ejecutando contra Gaza y contra los civiles de Gaza. El mero hecho de cortar el suministro de agua, de alimentos, de electricidad es un genocidio. Es limpieza étnica lo que está haciendo Israel echando a la mitad de Gaza a la otra mitad. Y el siguiente paso será echar a todos a Egipto. ¿Esto es normal? ¿Está justificado porque Hamás atacó a Israel? ¿Cuántos años lleva Israel atacando a los palestinos? ¿Cuántos civiles tenemos asesinados por parte de Israel?

P: ¿Cuál es la solución?

R: La solución es la justicia. Aplicar los derechos. El derecho a tener un estado reconocible, estable. Firmamos un acuerdo con Israel. El 'acuerdo de coraje'. Nosotros no exigimos más que la resolución de la ONU. Reclamamos un estado independiente para los palestinos. Reconocimos un estado israelí. Lo hizo Yaser Arafat a cambio de que reconocieran un estado palestino. No lo hicieron nunca.

De lo que no hay duda es que la parte más débil, la población civil de ambos lados sufre las consecuencias

No te preocupes por Israel. Las víctimas israelís tienen mucho mimo y cariño. Ya fueron todos los amantes de Israel a darle un abrazo fuerte y a levantarles el ánimo. Hay que preocuparse de la parte deprimida, de Palestina donde se están ejecutando masacres. Muriendo niños. Lo que queremos, lo que pedimos ahora es parar la guerra como sea.

P: ¿Y eso es todavía posible?

R: No soy político ni milito en ningún partido pero debemos parar la guerra ya. Intercambiar los presos que están en Palestina por los que están en Israel. No se puede castigar a los civiles quitándoles el agua y la comida, las medicinas, la electricidad. Ahogándoles, oprimiéndoles. Son derechos básicos. Nos sentimos humillados. Nos miran como animales y los partidos políticos mirando a otro lado.

P: ¿Cómo se encuentra su familia en Gaza?

R: Hablamos con dificultades. No pueden cargar la batería de sus teléfonos móviles y cada día es más desesperante que el anterior. Buscamos que nos digan "estamos vivos", nada más y no siempre lo conseguimos. Vivimos con esa tensión. Ellos intentan demostrar una fuerza que no es cierta. Están pasando mucho miedo. Miedo por los ancianos, por los niños. Tengo 30 sobrinos, necesitan pañales, leche, comida...agua potable que se agotó. Ya no hay electricidad, ni tiendas para comprar. Los hospitales en situación crítica, sin medios, colapsados, al límite.