Salah Awad El Sousi, cónsul en Gaza: "Lo que Israel está haciendo es una auténtica masacre humana"

Cabreo, rabia y dolor son los sentimientos que se desprenden del discurso de Salah Awad El Sousi. El consul español honorífico en Gaza ha explicado su postura en Noticias de la Mañana de Antena 3 y no ha tenido reparo en señalar que la de hoy ha sido "una noche horrible".

Reprocha con ímpetu que los focos se hayan puesto en las últimas horas en los acontecimientos ocurridos en un concierto por la paz y en un kibutz. Durante el pasado fin de semana, en pleno shabat, Hamás tomó por sorpresa a Israel con una ofensiva masiva que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de un número indeterminado de milicianos, que masacraron civiles y secuestraron a más de 100 personas.

"Deja 75 años sin preguntar y ahora me pregunta por unos resistentes que derriban un muro que está cercando una ciudad" lamenta Salah para añadir que "dejan toda una historia de ocupación simplemente para que le diga que condeno totalmente la muerte y el atrapo de cualquier ser humano". En efecto, Salah no rechaza condenar lo ocurrido pero con un matiz "los militares que se vayan al carajo, que se maten entre ellos, pero que nos dejen a los civiles, sean musulmanes, sean israelíes, sean judíos... que dejen de llamarnos terroristas, integristas y de esa terminología que ellos se han inventado".

Tras el ataque de Hamás, Israel declaró la guerra y esta madrugada el ejército anunciaba que había recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y cesado la infiltración de milicianos de Hamás en su territorio. "Hemos restaurado prácticamente el control completo en la valla fronteriza con Gaza, estamos restaurando y organizando el perímetro".

Durante la noche se registraron dos tiroteos entre milicianos y fuerzas israelíes en el área aledaña a la frontera y Salah pregunta irónicamente, "si estos no son crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad ..." y critica: "Anuncia el ministro de defensa israelí, con toda la soberbia, que quiere cortar la luz y el agua, y efectivamente no hay ni luz, ni agua, ni gas, ni carburantes, ni electricidad ... ¿Si estos no son crímenes contra la humanidad entonces la ley internacional qué dice? ¿Cómo califican esto? Gaza está bajo escombros, en Gaza ya no hay sitio donde alojarse" y sentencia "lo que ellos están haciendo es una auténtica masacre humana".