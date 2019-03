Rusia dice que los bombardeos contra los yihadistas se coordinan con Siria

Los objetivos de los ataques aéreos rusos contra las posiciones de los yihadistas en Siria se deciden en coordinación con el Ministerio de Defensa sirio, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Los objetivos se determinan en coordinación con el Ministerio de Defensa sirio", dijo Peskov tras garantizar que los ataques de la aviación rusa se dirigen exclusivamente contra grupos extremistas.

Respondió así a las acusaciones de la oposición moderada siria acerca de que los primeros bombardeos rusos mataron este miércoles a más una treintena de civiles en territorios donde no tienen presencia los yihadistas. "Hay que tener mucho cuidado con todas las informaciones que aparecen ahora mismo, porque muchas veces son tergiversadas y falsas", subrayó Peskov.

Aseguró no haber encontrado las declaraciones del embajador de Arabia Saudí ante la ONU, Abdallah Al-Mouallimi, que según medios internacionales acusó ayer a Moscú de haber matado a civiles inocentes al bombardear zonas en la provincia siria de Homs y exigió el cese de los ataques aéreos rusos. "No he encontrado esas exigencias ni sus palabras entrecomilladas. Ningún medio de comunicación da esas declaraciones entrecomilladas, por lo que no puedo responder" sobre este asunto, dijo el portavoz del Kremlin.

Al mismo tiempo, agregó que "todavía es muy pronto" para valorar las primeras acciones militares rusas en el país árabe.

Rusia ha informado de que sus aviones de guerra efectuaron ayer ocho ataques contra objetivos del Estado Islámico (IS) en Siria, pero negó daños colaterales entre la población civil. Previamente, el presidente de la opositora Coalición Nacional Siria, Jaled Joya, aseguró que los bombardeos rusos en el norte de la provincia siria de Homs causaron la muerte de 36 civiles.

El Senado de Rusia autorizó ayer el uso de las fuerzas aéreas rusas en Siria a solicitud del presidente ruso, Vladímir Putin, quien por su parte había recibido una petición de ayuda militar por escrito del líder sirio, Bachar al Asad. En su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU tras diez años de ausencia, Putin consideró este lunes un "grave error" no ayudar a Asad en su lucha contra los yihadistas.