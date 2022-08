Rusia comunica que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares no encuentra un consenso

Rusia comunicó este viernes que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) no ha encontrado un consenso por objeciones relacionadas con la guerra en Ucrania y el conflicto que hay alrededor de la central nuclear de Zporiyia. El representante ruso, el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Igor Vishnevetski, lo ha comunicado en la reunión plenaria de clausura de la décima conferencia sobre la revisión del TNP que se ha realizado en Nueva York entre el 1 y el 26 de agosto de 2022 de este año.

El representante ruso ha explicado lo ocurrido aludiendo a que el principal problema que ha surgido en este aspecto es que la distancia entre las partes no se ha superado, de manera que "el consenso es poco razonable". Además, ha criticado que distintas delegaciones han ido a las reuniones del acuerdo para presentar sus prioridades, refiriéndose a Ucrania, pero las solicitudes de Moscú no han sido consideradas.

Posiciones enfrentadas a Rusia

Vishnevetski ha criticado que los estados que presentan posiciones enfrentadas a Rusia muestran poca voluntad para conseguir un acuerdo, a pesar de que todos los miembros tienen un objetivo común: "un mundo libre de armas nucleares". Considera que es cuestión de diferencias ideológicas y conceptuales sobre cómo llegar a conseguir el mismo fin.

Han sido cuatro semanas de negociaciones después de las que Rusia ha bloqueado la declaración final conjunta de la revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en la conferencia que terminó en Nueva York, una declaración que no ha encontrado un consenso por objeciones por parte de Rusia en relación con la guerra en Ucrania y el conflicto sobre la central de Zaporiyia.