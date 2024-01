Alexei Navalni denuncia tener que escuchar una canción rusa cada mañana para despertarse en la cárcel

La canción que se escucha en el vídeo se llama 'Soy Ruso'. Es con la que el opositor ruso Alexei Navalni está obligado a despertarse cada día a las cinco de la mañana. También le ponen el himno nacional. Estos hechos los ha denunciado el opositor ruso antes de que lo enviasen a una celda de aislamiento.

Alexéi Navalni cumple casi 30 años de cárcel. Ya ha sido enviado, por segunda ocasión, a una celda de aislamiento desde su traslado a una prisión en el círculo polar ártico a finales de diciembre de 2023. "Navalni ha vuelto a la celda de castigo. Diez días por presentarse indebidamente", según un mensaje de los colaboradores de Navalni en Telegram.

En una declaración realizada de manera conjunta, los Veintisiete han señalado que el traslado a la cárcel en la región de Yamalo-Nenets, en Siberia, se debe a un intento de "aislarlo del resto del mundo", entre lo que evidencia la "instrumentalización" del sistema jurídico ruso contra la disidencia a Vladimir Putin. Dicha situación evidencia para el bloque "cuánto le temen las autoridades rusas".

La semana pasada, el opositor dijo que no se arrepentía de haber regresado a Rusia, después de haber sido tratado de un envenenamiento en un hospital de Alemania. "Tengo mi país y mis convicciones. No quiero renunciar ni a mi país ni a mis ideas. No puedo traicionar ni lo primero ni lo segundo. Si tus convicciones valen algo debes estar dispuesto a defenderlas. Y, si es necesario, hacer algunos sacrificios", dijo Navalni a través de su canal de Telegram.

Este miércoles, la Unión Europea ha reiterado su denuncia del caso del opositor ruso, señalando que cumple condenas motivadas políticamente y su traslado a la cárcel en Siberia demuestra la instrumentalización de la justicia rusa. En el tercer aniversario de su detención, cuando regresó de Alemania donde fue tratado por un intento de asesinato con un agente nervioso de tipo Novichok, la UE incide en que Navalni cumple "condenas por motivos políticos que ascienden a más de 30 años, soporta persistentes malos tratos con gran riesgo para su vida y graves violaciones de sus Derechos Humanos".