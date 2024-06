Rusia amenaza a Francia ante el envío de instructores militares a territorio ucraniano: "Representan un objetivo absolutamente legítimo"

El Kremlin ha advertido que los instructores militares provenientes de países occidentales que se desplacen hasta Ucrania carecerán de impunidad, en respuesta a una de las últimas propuestas de Francia. El gobierno galo está contemplando el envío de este personal militar con el fin de proveer a los soldados ucranianos de mayor preparación, e incluso ha abierto la puerta a que otros países occidentales se unan a ella.

Estas afirmaciones no han sentado bien en Rusia. Ha sido el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien ha aseverado que sin importar si estos efectivos pertenecen al ejército francés, "representan un objetivo absolutamente legítimo" para sus fuerzas. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha confirmado que "no tienen impunidad. No importa si son franceses".

Macron ya propuso el envío de tropas

No es la primera vez que el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado partidario del envío de tropas a Ucrania, sin embargo, esta propuesta no ha tenido muy buena acogida entre sus socios de la OTAN, que temen que un despliegue sobre el terreno, pueda arrastrar a todo el bloque dentro del conflicto. Por su parte, desde Ucrania no solo ven con buenos ojos este envío de instructores, sino que han animado a más países a sumarse al "ambicioso proyecto". Así se pronunció el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksander Sirski la semana pasada.

Ucrania ya usa armamento occidental para atacar suelo ruso

Ayer se supo que Ucrania había comenzado a atacar objetivos en suelo ruso, con armamento proporcionando por sus socios occidentales, el que se trata de un nuevo cambio de rumbo entre los aliados. La decisión tuvo muy buena acogida en Ucrania. Fue la viceministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Irina Vereshchuk, quien difundió a través de su cuenta de Telegram imágenes de los objetivos atacados en llamas, enfatizando que el ataque se ha producido "días después" de recibir el visto bueno de sus socios.

Hasta hace unas semanas, potencias como Estados Unidos o Alemania se mostraban reticentes a dar el visto bueno al gobierno ucraniano para el uso de armas en suelo ruso. El miedo a una escalada del conflicto se veía aumentado con las continuas amenazas del Kremlim, desde donde lo consideraban una línea roja que no se debería sobrepasar.

De forma paralela, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, continúa reclamando a sus aliados que le otorguen mayor libertad de maniobra sobre el armamento cedido. Zelenski considera que atacar directamente a las zonas desde las que Rusia lanza sus bombardeos resulta imprescindible para defender las regiones más vulnerables del país, como Járkov.

