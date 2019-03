La ruptura entre Hollande y Trierweiler es acogida con indiferencia y poco interés por los parisinos

Francia se ha quedado, de momento, sin primera dama, aunque ella, Valérie Trierweiler, sigue con su agenda y viaja hoy a la India, apoyando a una ONG. Este fin de semana se ha oficializado la ruptura con un comunicado del propio François Hollande. La noticia de la ruptura ha sido acogida con indiferencia por la mayoría de ciudadanos franceses.



La ex primera dama de Francia, Valérie Trierweiler, agradeció públicamente al personal del palacio del Elíseo su "dedicación" en el "momento de la partida" después de que el presidente, François Hollande, anunciara la separación de ambos.

Esa fue la primera reacción conocida de la periodista de 48 años que ha compartido la vida de Hollande y ejercido la labor de primera dama hasta ahora y que trasmitió a través de la red social Twitter.



"Todo mi agradecimiento va para el extraordinario personal del Elíseo. No olvidaré jamás su dedicación ni la emoción en el momento de la partida", escribió Trierweiler en su tuit.



Pocas horas antes Hollande había comunicado el fin de la relación entre ambos, dos semanas después de que un semanario francés revelara que el presidente, de 59 años, mantiene una relación con la actriz Julie Gayet, de 41 años.



La noticia llena las primeras páginas de los periódicos, aunque parece que no despierta mucho interés entre los parisinos.



"Me fastidian este tipo de historias, no estamos en lo que realmente es importante", asegura una joven. "Si tiene aventuras genial por él pero no nos interesa", indica otra mujer. "No quiero saber más, sobre todo lo de primera dama, ese término no es para nosotros, los franceses, es estúpido", comenta una parisina.



Según una encuesta reciente, el 54% de los franceses no quieren que haya primera dama.