Rescatar al submarino Titan, una operación casi imposible: los escenarios en los que se trabaja

Los expertos coinciden: si ya es difícil localizar en medio del mar al pequeño sumergible Titan con sus 5 tripulantes a bordo, más complicado será poder recuperarlo. Sobre todo si, como temen, se encuentra en el fondo del mar, donde se localiza el Titanic. Los equipos de rescate trabajan con esos dos escenarios: que esté en la superficie o a más de 3.000 metros de profundidad.

Sería necesario que el Titan se encuentre en la superficie para tener alguna posibilidad de éxito

De haber podido ascender hasta la superficie preocupa que aún los pasajeros de Titan no hayan conseguido ponerse en contacto con el exterior. De hecho la comunicación se perdió a los 100 minutos de la inmersión. Y estar en la superficie no asegura el éxito del rescate: si el tiempo ya corre en su contra por la falta de oxígeno, no ayuda que el sumergible no tenga escotilla. Ahí será necesario un equipo de rescate que pueda desatornillar la nave y sacarlos.

De estar en el fondo marino, un lugar remoto e inhóspito por culpa de las corrientes submarinas, las temperaturas gélidas, la oscuridad y la enorme presión que allí se registra, los equipos de rescate se enfrentan a una operación extremadamente compleja. Algunos expertos aseguran que no hay tecnología humana que pueda rescatarlos si están en el lecho marino.

De estar en el fondo marino habría que izarlo desde los 4.000 metros de profundidad

Se necesitaría un vehículo que también pueda viajar a la "zona de medianoche" en las que se encuentra el Titanic, y hay muy pocos vehículos de este tipo en el mundo. De conseguirlo no habría forma de transferir a los pasajeros del Titan al submarino de rescate: el sumergible no tiene escotilla y los pasajeros están literalmente "sellados" en el interior. Cualquier rescate, por tanto, tendría que hacerse en la superficie pero para llevarlo a cabo habría que izar al submarino desde las profundidades donde estaría soportando una presión extrema: 400 kilos por centímetro cuadrado.

La esperanza se concentra pues en el barco-grúa FADOSS (Flyaway Deep Ocean Salvage System) y que participa en la búsqueda. Transporta un sistema portátil de elevación de barcos diseñado para proporcionar una capacidad de ascensor en aguas profundas y permite sacar del agua objetos enormes de hasta 27.000 kilos de peso a una profundidad de 6.000 metros.