Rescatados otros 2.000 inmigrantes y al menos 7 cadáveres en Mediterráneo

La Guardia Costera, que coordina las operaciones en el Canal de Sicilia, explicó a Efe que se han rescatado unos 2.000 inmigrantes en 21 operaciones, sólo durante este domingo. Se trata de un número estimado ya que no se tienen aún datos oficiales, pues en los rescates participaron medios privados, como dos barcos mercantes que se acercaron a ayudar.



En un primer momento la asociación Estación de Ayuda Costera a Inmigrantes (MOAS), fundada por un matrimonio de Malta, informó de que su embarcación Phoenix había avistado una veintena de cadáveres, pero al final pudo recuperar sólo siete cuerpos.



Entre ellos un niño de unos 8 años como confirmó en su cuenta de Twitter uno de los fundadores de Moas Chris Catrombe al escribir: "Imagina recuperar el cuerpo sin vida de un niño de 8 años, el día de Pascua. No olvidaré nunca este día".



Entre el viernes y el sábado se habían recuperado otros cinco cuerpos en los fondos de las lanchas neumáticas en las que viajan hacinados los inmigrantes.



Los rescates del domingo se suman a los 4.500 inmigrantes rescatados el sábado y a los cerca 2.000 del pasado viernes, por lo que en tres días han llegado 8.500 personas lo que ha provocado importantes dificultades en las tareas de rescate ya que las embarcaciones estaban ya llenas de personas.



Las embarcaciones de dos ONG alemanas: Sea Eye e Jugen Rettet, que a través de sus cuentas en Twitter han lanzado la voz de alarma ya que han avistado otras barcazas pero no pueden rescatarlas ya que están repletas.



El resto de las embarcaciones se están dirigiendo a los puertos para desembarcar a los rescatados de los últimos días como el barco de Médicos sin Fronteras que llegó hoy a Reggio Calabria (sur de Italia) con 649 personas.



Uno de los responsables de MSF a bordo denunció que los rescatados presentaban signos evidentes de las torturas sufridas en los campamentos donde los traficantes les hacen esperar en Libia antes de embarcarse hacia Italia.



Otros 851 inmigrantes también desembarcaron este domingo en la isla de Lampedusa.



Según los datos del Ministerio del Interior italiano en lo que va de año y sin contar los últimos tres días han llegado al país 27.000 inmigrantes, un 35 % más que en el mismo periodo que el año pasado, de estos 3.557 menores no acompañados.