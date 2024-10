El relato de una mujer tras descubrir el secreto de su marido y padre de su hijo: "Era un monstruo disfrazado"

Leah Holmes y Jonathan Hutton eran compañeros de trabajo. Después de coquetear durante meses por teléfono, ambos se dieron una oportunidad y comenzaron su historia de amor. Sin embargo, su bonita historia de amor acabaría siendo una pesadilla para Holmes.

Una de las exparejas de Hutton trató de avisar a Holmes, pero ya era tarde, porque la mujer tenía el cerebro lavado por su pareja. Al poco tiempo supo que durante cuatro años de su vida, y con un hijo en común, había convivido con un violador en serie, de quien ella también había sido víctima.

En una entrevista realizada por el medio de comunicación 'The Sun', Holmes ha querido contar su historia para crear conciencia en las personas y, sobre todo, en las mujeres.

"Pensé que había encontrado al amor de mi vida, pero era un monstruo disfrazado"

"Pensé que había encontrado al amor de mi vida. Un compañero maravilloso y el padre de mi hijo", cuenta, "pero en cambio, Jon era un monstruo disfrazado. La cantidad de mujeres a las que ha lastimado, me duele el corazón", afirma.

La mujer cuenta que se encuentra de luto, tanto por lo que ella y su hija han perdido. Con su relato espera que otras mujeres se den cuenta de las "señales de alerta que yo no vi con Jon".

Así se conocieron

Fue en 2019 cuando Leah y Hutton comenzaron a dar forma a su relación. Ambos trabajaban en una oficina y aunque la distancia les separaba, eso no pudo parar su amor. "Nuestras llamadas de trabajo se volvieron coquetas. Me encantó el atractivo acento de Norfolk de Jonathan", dice Holmes, añadiendo que "también era divertido".

"Comenzamos a enviarnos mensajes después del trabajo. Jon estaba deprimido debido a una exnovia controladora que no le dejaba ver a sus hijos", continua. Una historia que conmovió a la mujer. Con el tiempo iban conociéndose y cada vez sabían más cosas el uno del otro: "Le dije que era madre soltera de dos niños, de siete y seis años. Le conté sobre mi ansiedad y depresión".

Un año después de las llamadas, en 2020, se convirtieron en pareja y se mudaron juntos. Él se fue a vivir a la casa de ella, con sus hijos. "Él sollozaba en mis brazos, era horrible", dice Holmes mientras recuerda cómo le contaba su "terrible" relación con su expareja.

Todo parecía idílico, hasta que la mujer recibió un mensaje en redes sociales donde le advertían sobre su actual pareja. En él le avisaba de que Jon la controlaba y abusaba de ella diariamente. Una acusación que no quiso creer: "me puse furiosa, pensé que se lo estaba inventando todo (la expareja de Jon). Le respondí que no le creía y que nos dejara en paz".

"Metió su mano entre mis piernas y me violó"

En esta entrevista, Holmes ha relatado cómo Hutton abusó de ella. "Todo estaba bien, hasta que Jon metió su mano entre mis piernas agresivamente. Le dije que parara y que me dolía", pero él ignoraba sus palabras. "Traté de luchar contra él, suplicando y llorando, pero él solo se enojó más y más vigorosamente, aunque parecía que lo estaba disfrutando. Fue un infierno", y añade: "Finalmente me quitó la mano, pero me dio la vuelta y me violó".

Tras lo ocurrido, Jon "negó y fingió que nada había pasado". "Después de eso, cada vez que intentaba hablar con él sobre eso, me llamaba zorra y decía que no podía ser violada. En otras ocasiones, hacía las maletas y amenazaba con irse. Enamorada, atrapada y con el cerebro lavado, terminé rogándole que no se fuera", continúa relatando.

En diciembre de 2020, Leah se quedó embarazada. Una noticia que no sentó nada bien a su pareja, a pesar de que este le pidió anteriormente que se quitará el DIU que llevaba. "Estaba furioso, me dijo que tenía 'opciones'. Fue como un cuchillo en mi corazón", dice.

Madre soltera con tres menores y una relación a distancia

En agosto de 2021, Leah dio a luz a su hija. Un mes después, Jon decidió estudiar empresariales en una universidad de Gales, por lo que se fue de casa, dejando a su pareja en casa, sola con tres menores y en una relación a distancia. Solo se veían los fines de semana.

"Yo también había sido víctima de abuso"

En 2023 la policía se puso en contacto con Leah para decirle que la ex de Jon "había presentado cargos contra él". "Al escuchar sus acusaciones de que Jon abusaba de ella, y que todo lo que me había dicho eran mentiras, me horroricé", explica. La mujer se dio cuenta, a raíz de escuchar los testimonios de varias mujeres, de que ella "también había sido víctima de abuso".

"Saqué el diario de Jon de un cajón de mi dormitorio y me dirigí a la comisaría. Allí les conté todo lo que había hecho". En comisaría, los agentes unieron los casos de Leah y de las otras mujeres y descubrieron que Hutton había estado abusando de cuatro mujeres en cuatro condados diferentes durante 22 años. En el diario admitía todos los abusos cometidos. Una prueba crucial que llevó a la detención de Hutton.

Culpable de violación y agresión sexual

La pareja de Leah fue declarada culpable de violación y agresión sexual mediante penetración contra ella. El Tribunal de la Corona de King's Lynn también se le declaró culpable de 14 delitos de violación y agresión sexual a otras tres mujeres y por ello fue condenado a cadena perpetua, donde se le ordenó cumplir un mínimo de 14 años.

