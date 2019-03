Reino Unido se mueve entre el miedo y la incertidumbre ante la posible independencia de Escocia

Aunque el primer ministro David Cameron ya ha asegurado que no va a dimitir tras el resultado de los comicios, estas elecciones suponen el mayor desafio de todo su mandato. Cuando se conozcan los resultados Cameron se dirigirá a la nación en un mensaje televisado.

Si la diferenia entre el 'sí' y el 'no' es muy ajustada, Cameron tiene la ardua tarea de no decepcionar a ninguna de las dos partes. Todas las televisiones del país siguen minuto minuto la actualidad de la consulta, que recuerda a lo que sucedió en Quebec en el año 1995.



Desde el otro lado del Atlántico el presidente de USA, Barack Obama, ha enviado su apoyo a su aliado Cameron. Entre los personajes famosos que se han posicionado en las votaciones de encuentran David Beckham, Emma Thompson o Roger Moore, que se han inclinado a favor del 'no'. Mientras, Andy Murray y Sean Connery han mostrado abiertamente su apoyo a la independencia de Escocia.