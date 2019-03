Reino Unido exigió a 'The Guardian' destruir o entregar los documentos de Snowden

"Hace unos dos meses, altos cargos del Gobierno contactaron conmigo, asegurando que representaban el punto de vista del primer ministro. Después vinieron dos reuniones en las que me exigieron que entregara o destruyera todo el material sobre el que estábamos trabajando", ha escrito el editor de The Guardian Alan Rusbridger.

El periodista británico ha añadido que, aunque el tono de estas reuniones fue "cordial", "hubo una amenaza implícita de que otros dentro del Gobierno y del Parlamento estarían a favor de un enfoque más draconiano" en este asunto. Un mes después, recibió una llamada "del centro del Gobierno". "Ya habéis tenido vuestra diversión, ahora queremos todo de vuelta", dijeron los interlocutores, en alusión al material filtrado por el ex espía estadounidense.

A ello siguieron varias reuniones con "misteriosos miembros del Parlamento". "La demanda era la misma: 'Entregad el material de Edward Snowden o destruidlo'. Entonces les expliqué que, si lo hacíamos, no podríamos seguir investigando e informando. Parecían desconcertados. 'Ya habéis tenido vuestro debate, no hay necesidad de escribir nada más'", ha relatado.



Rusbridger ha indicado que durante una de estas reuniones preguntó directamente si, en caso de The Guardian no accediera a dicha petición, estaban dispuestos a acudir a la vía judicial. "Los funcionarios confirmaron que esa era exactamente la intención del Gobierno", ha apuntado.

"Entonces, les expliqué la naturaleza de la colaboración internacional entre periodistas y del modo en que actualmente se aprovechan las empresas mediáticas de los ambientes legales más permisivos. Sin rodeos: no tenemos por qué informar desde Londres", ha señalado.



Rusbridger ha recordado que permanecieron inmóviles y que "entonces tuvo lugar uno de los momentos más bizarros de la larga historia de The Guardian". "Dos expertos en seguridad (de los servicios de Inteligencia británicos) supervisaron la destrucción de los discos duros del sótano para asegurarse de que no había ningún 'bit' de interés para los agentes chinos", ha aseverado.



En este contexto, ha adelantado que "vamos ha seguir haciendo un paciente y minucioso informe sobre los documentos de Snowden, solo que no lo haremos en Londres".

"El Estado que se está erigiendo en un formidable aparato de vigilancia hará todo lo posible para evitar que los periodistas informen de ello. Muchos periodistas ya lo han visto, pero me pregunto cuántos han entendido el peligro que supone una vigilancia total. Todavía no estamos ahí, pero puede que no tardemos mucho en que sea imposible tener fuentes confidenciales", ha alertado.



"Aquellos colegas que denigran a Snowden o que dicen que los periodistas deberíamos confiar en el Estado, quizá algún día tengan un cruel despertar. Algún día su información, su causa, serán atacadas", ha añadido.