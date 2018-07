La reina Isabel II de Inglaterra conmemora, sin ningún festejo, los 65 años de su coronación

La reina Isabel II de Inglaterra conmemora los 65 años de su coronación como soberana, que tuvo lugar en la Abadía de Westminster de Londres.

La monarca, de 92 años, no tiene previsto realizar actos ni festejos durante la jornada, dado que se trata de una fecha asociada a la muerte de su progenitor, Jorge VI, quien falleció con 56 años, el 6 de febrero de 1952. La princesa Isabel estaba de viaje en Kenia con su esposo, el príncipe Felipe, cuando fue informada de la muerte de Jorge VI, al que estaba muy unida, tras lo cual regresó de inmediato a la capital británica, convertida ya en reina.

A pesar de la ausencia de actos este fin de semana, el palacio de Buckingham prepara ya el desfile militar conocido como Trooping the Colour, que el próximo sábado marcará la celebración oficial del cumpleaños de la reina, nacida el 21 de abril de 1926.

La cadena pública BBC emitió este año un documental con motivo del aniversario de la coronación de Isabel II, la soberana que más tiempo se ha mantenido en el trono británico. "He visto una coronación y he protagonizado otra, lo que es bastante extraordinario", señala en ese programa la monarca, que con once años vio cómo su padre accedía a la corona.