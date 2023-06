Va a recoger a su bebé de la guardería y se lo devuelven con la cara llena de arañazos

Con la cara sangrando y llena de rasguños. Así se encontró Rachel, una madre de Melbourne (Australia), a su bebé de 10 semanas cuando fue a recogerle de la guardería el mes pasado.

Según informa la televisión australiana 9 news, Rachel afirma que parvulario en el que había dejado a su pequeño, el centro 'Only About Children en Melbourne Central', justificó lo ocurrido al bebé como un accidente mientras estaba brevemente sin supervisión.

El pequeño Noah fue arañado por otro niño de la guardería mientras un educador estaba cambiando el pañal de un tercer niño. "Más de 20 rasguños en la cara de Noah, ¿Cómo puede suceder esto accidentalmente?", se preguntó la progenitora.

La respuesta de la guardería

Los padres de Noah quedaron perplejos cuando vieron las circunstancias en las que le devolvieron a su hijo. "Ambos estábamos llorando. No podíamos creer que algo tan horrible pudiera pasarle a nuestro hijo", dijo Rachel a la televisión 7NEWS, a través de un traductor.

En el caso de la guardería 'Only About Children Melbourne Central', no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de los medios, pero se disculpó ante la familia a través de un comunicado.

"Reconocemos al hablar con los padres de Noah después del incidente y durante la recuperación. El centro espera que Noah se recupere por completo y hemos seguido ofreciendo atención y apoyo financiero desde el incidente", indicó el escrito.

También un portavoz del Departamento de Educación afirmó que el incidente fue reportado a este área: "El servicio ha implementado medidas para abordar este incidente, incluida la revisión de sus procedimientos en los momentos de cambio de pañales para incluir un educador adicional en estos momentos".

Los médicos examinaron al bebé

Los padres del pequeño acudieron con Noah al Hospital Box Hill. Los médicos limpiaron los arañazos del bebé y examinaron que sus ojos y cerebro no estuviesen dañados. Noah no corre peligro, pero la misión sanitaria actual es que las heridas cicatricen sin dejar marca.