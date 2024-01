Por qué la operación de Carlos III dice mucho sobre el estado de salud de Kate Middleton

Máxima expectación en torno al estado de salud de la princesa de Gales, Kate Middleton. Tanto medios de comunicación británicos como internacionales se han hecho eco de los rumores sobre la operación a la que ha sido sometida la esposa del príncipe Guillermo. Este miércoles, Middleton ha cumplido una semana ingresada en el hospital 'The London Clinic'.

Descartado que Middleton padezca cáncer

Hay muchas preguntas sin resolver. La principal, la causa por la que ha tenido que ser operada de urgencia Middleton. Lo que sabemos a ciencia cierta es que se enfrentó a una cirugía abdominal y que su condición "no es cancerosa". Estas informaciones fueron anunciadas por la Corona Británica a través de dos comunicados, después de que empezasen a saltar todas las alarmas de que la princesa de Gales padecía cáncer.

Asombra, por lo tanto, la falta de trasparencia sobre el estado en el que se encuentra, algo que no ha sucedido en el caso del rey Carlos III. El monarca ha sido sometido a un tratamiento por sus problemas en la próstata. Está fuera de gravedad, aunque se ha visto obligado a cancelar todos sus compromisos oficiales por un periodo de tiempo que se espera que sea corto.

Uno de los eventos que ha tenido que cancelar era la visita, junto a la reina consorte Camila, al Palacio Real de Madrid. Esta iba a ser la primera vez que ambos viajaban a nuestro país desde que son reyes.

Lo más misterioso está en eso, en la forma en la que la Corona Británica ha anunciado abiertamente la causa por la que ha tenido que ser sometido a operación el rey, algo que no han hecho con Kate Middleton.

La especulación también ha aumentado después de las declaraciones de la médico de cabecera de la princesa de Gales. Dijo hace unos días a 'The Sun' que "podría tratarse de algo que la ha estado molestando durante toda su vida y que no ha llegado a resolver o de un problema que ha salido a la luz más recientemente".

Ausencia de tres figuras esenciales de la realeza

Kensington Palace añadió en ese comunicado que informaría de la salud de Kate Middleton en caso de que se produzcan complicaciones durante el post operatorio. La Corona Británica no ha vuelto a facilitar datos, por lo que todo apuntaría a que se encuentra en buen estado.

Además del secretismo en torno a la princesa de Gales y de la operación de Carlos III, hay que añadir otro inesperado anuncio ligado a la realeza británica que ha sorprendido durante los últimos días. Se ha conocido que la duquesa de York, Sarah Ferguson, padece un cáncer de piel. Lo compartía ella misma a través de redes sociales: "Me he estado tomando un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno".

Debido a estos problemas de salud, la Casa Real pierde momentáneamente a tres figuras clave como son Carlos, Guillermo y Kate. Sin duda sorprende la coincidencia entre ellos. Mientras, deberá ser la reina consorte Camila quien represente a la corona durante los próximos días.