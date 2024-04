Sánchez prevé que España reconozca el Estado palestino antes de julio

La decisión estaba tomada, y el presidente se ha fijado un marco temporal durante una conversación informal con los periodistas que siguen su gira por Oriente Próximo. Cree que ha llegado la hora de pensar seriamente el reconocimiento de Palestina como Estado este semestre. Una decisión que tomará, según asegura, el Consejo de Ministros y de la que informará al Parlamento. Está convencido de que en los próximos meses habrá una serie de acontecimientos en el escenario internacional que van a facilitar que otros países se sumen a ese reconocimiento.

Sánchez ha insistido en que el reconocimiento no se haga de forma aislada y que haya un grupo de países que asuman la responsabilidad, que ayudará, en su opinión, a resolver el conflicto. Opina que hay una masa crítica en Europa para que unos cuantos socios tomen la decisión.

Su plan pasa por defender un alto el fuego que ponga fin a la catástrofe humanitaria en Gaza, impulsar una conferencia de paz que facilite la solución de los dos estados, apoyar el papel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y exigir la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

Algo que trasladará este martes en sus encuentros en Amán y Yeda. No está previsto que en su reunión con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente del Gobierno aborde la decisión del grupo STC de adquirir el 9,9 % de Telefónica. En la misma conversación, ha asegurado que el Gobierno ya ha hablado con Arabia Saudí y existe una relación muy buena, por lo que no tiene previsto plantear el asunto, aunque si surge, no ve problema en tratarlo.

Tampoco está previsto, según fuentes del Gobierno, hablar de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, sobre lo que reconocen que hay diferencias sustantivas.

Ultimátum a Feijóo

Además, el presidente del Gobierno ha exigido al líder del PP cerrar durante este mes de abril el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y considera que habrá un antes y un después de la decisión final que tome esa formación. Cumplidos los dos meses de plazo dado por la Comisión Europea, Sánchez cree que no hay lugar a más excusas, y ha dado un ultimátum a Feijóo para llegar a un acuerdo “sí o sí” antes de abril. De lo contrario, se provocaría una situación de extrema gravedad institucional y constitucional, a juicio de Sánchez, que considera una absoluta irresponsabilidad del PP tras haber aceptado su exigencia de que mediara Bruselas en el asunto.

El presidente del Gobierno lamenta la crispación política que cree que está generando el PP, pero no tiene intención de llamar al líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, para intentar convencerle de que cambie la forma de hacer oposición, que considera destructiva y que se basa, a su juicio, en la instrumentalización de las instituciones y utilizar la mentira y el insulto.

Sánchez garantiza la estabilidad de la legislatura

Mal que le pese a la derecha, advierte Sánchez, está decidido a agotar la legislatura, hasta 2027, y garantiza la estabilidad de su Gobierno después de la “primavera electoral” en la que se avecinan tres elecciones. Considera que tras los comicios vascos, catalanes y europeos, se despejará el horizonte para que el Gobierno pueda centrarse en sus proyectos.

Sánchez ha analizado el panorama electoral con los periodistas durante la conversación a bordo del avión que le ha trasladado a Amán (Jordania), y ha asegurado que el PSOE se presenta con fortaleza a tres citas que, como presidente y líder del partido, afronta “con deportividad”.

Respecto a las que se celebran en Euskadi ha apostado por reeditar una fórmula de Gobierno con el PNV, una “alianza estratégica” que cree que ha dado estabilidad, y ante la posibilidad de que descarte hacer lehendakari al candidato de EH Bildu, lo ha dado por hecho señalando que los socialistas vascos han sido bastante claros al respecto.

En Cataluña insiste en que Salvador Illa va a mejorar incluso las expectativas que le otorgan las encuestas y se ha mostrado esperanzado en que logre la presidencia de la Generalitat para abrir un tiempo nuevo. Cree que si eso ocurre, se verá refrendada la acción del Gobierno. Evita entrar en hipótesis sobre pactos postelectorales con partidos como ERC o Junts y ratifica de forma tajante que no hay negociación para la celebración de un referéndum de independencia.

Sobre las elecciones europeas, destaca su trascendencia para evitar una mayoría conservadora o de ultraderecha que pretenda volver a tiempos de austeridad y “hombres de negro”. No desvela quién encabezará la lista de su partido.