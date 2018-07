¿Por qué las elecciones en el Reino Unido se celebran en jueves?

Tradición y ley mandan. Las elecciones británicas deben celebrarse cada cinco años y , además, el primer jueves de mayo. El sistema electoral es complejo, a Cámara de los Comunes tiene 650 escaños y para conseguir la mayoría se necesitan 326.

En la práctica 323 serían suficientes porque los republicanos del Sinn Fein no los ocupan para no jurar lealtad a la reina y además el speaker y su segundo no votan. Los conservadores se la juegan en un parlamento donde a Inglaterra le pertenecen 533 escaños. 59 a Escocia, 40 a Gales y 18 a Irlanda del Norte. El 82% de la cámara es, por tanto, de representación inglesa.

Los británicos votan en 650 circunscripciones Y ahi está una de sus diferencias. Cada distrito elige a un parlamentario. Quien obtiene mayor número de votos se lleva el escaño. En estas disputadas elecciones el papel de Escocia será crucial. Los nacionalistas pueden inclinar la balanza en futuras alianzas para formar gobierno. 4.000 candidatos se han presentado a unos comicios que se adivinan como los más inciertos de su historia.