Al Qaeda en Yemen reivindica el atentado contra el semanario Charlie Hebdo

Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), con base en Yemen, asumió este miércoles la autoría del atentado perpetrado hace una semana contra la sede del semanario francés Charlie Hebdo, que causó doce muertos.



En un vídeo difundido en foros yihadistas, un líder militar de AQPA, Nasr bin Ali al Anesi, aseguró que "la invasión bendita de París" fue planeada y financiada por la cúpula de su organización en "venganza" por las ofensas contra el profeta Mahoma.



"Nosotros, Al Qaeda en la Península Arábiga, reivindicamos la responsabilidad de esta operación perpetrada en venganza por el mensajero de Alá y aclaramos que los que han elegido este objetivo y han planeado, financiado y asignado a sus autores son los líderes de esta organización", subrayó Al Anesi.



Además de la cúpula de AQPA, el ataque fue llevado a cabo "cumpliendo con la orden" de Al Zawahiri, que es el líder de Al Qaeda desde la muerte de Osama bin Laden.



El vídeo, de casi doce minutos de duración y realizado por la productora de AQPA Al Malahem Media, muestra a Al Anesi en primer plano y por detrás imágenes del atentado y de los hermanos Kouachi.



Bajo el título "Mensaje sobre la batalla sagrada de París", el dirigente de AQPA felicita a los autores del atentado y a la "umma" (nación musulmana) por esta "venganza".



"Estos héroes se han levantado para cumplir con las promesas que habían hecho a Dios, han curado la ira de los fieles musulmanes y han apagado el fuego de rabia que tenían", agregó Al Anesi.



"Es un punto de inflexión (el ataque) en la historia de la lucha contra los enemigos de Dios", destacó el dirigente extremista, que llamó a toda la nación musulmana a "levantarse y sacrificarse en venganza por la sangre derramada y la dignidad violada".



Al Anesi también señaló que "los jefes de la apostasía" están impactados y se han unido para "fortalecer su debilidad e intentar curar sus heridas", pero advirtió de que "estas heridas no se han curado ni se van a curar ni en París ni en Nueva York ni en Washington ni en Londres ni en España".



El pasado día 10, otro responsable de AQPA amenazó con más atentados como el registrado en París "contra los infieles que insulten a Mahoma", pero sin reivindicar directamente el atentado.



El semanario satírico francés lanzó este martes una edición especial con una nueva viñeta de Mahoma, esta vez llorando con un cartel en el que dice "Soy Charlie" y el titular "Se perdona todo". La sede en París de esta publicación fue atacada el pasado miércoles por los hermanos Sarif y Chérif Kouachi, que mataron a doce personas, incluidos su director, Stéphane Charbonnier, "Charb", y cuatro de los caricaturistas más famosos de Francia.



El IS considera "una acción muy estúpida" la nueva publicación

El grupo yihadista Estado Islámico (IS) consideró este miércoles como "muy estúpida" la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en el número de la revista francesa "Charlie Hebdo" que salió hoy a la venta, en un boletín informativo de su radio por internet Al Bayan.



El locutor del IS dijo que "Charlie Hebdo ha publicado caricaturas que una vez más conciernen al profeta y esta es una acción muy estúpida".