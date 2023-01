Pyongyang confinada durante 5 días por una "enfermedad respiratoria"

Las autoridades norcoreanas han ordenado un confinamiento de cinco días en Pyongyang por una "enfermedad respiratoria" que no especifican. Durante el aislamiento se va a someter a la población a controles de temperatura varias veces al día.

Por el momento no ha trascendido más información sobre la actual situación en un país tan hermético que no permite hablar de coronavirus. A mediados de mayo de 2022, Pyongyang informó por primera vez de su primer caso de Covid-19 después no haber hecho público ningún contagio desde el inicio de la pandemia.

Poco después, en agosto, el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, que tuvo que guardar cuarentena tras dar positivo, afirmó que habían erradicado el virus en todo el territorio gracias a sus políticas sanitarias, pero que debían mantener una especie de "barrera anti epidémica de acero" e intensificar sus esfuerzos para seguir luchando contra el coronavirus hasta el final de la crisis sanitaria mundial.

Pyongyang acusó a Corea del Sur de los brotes

La hermana del líder norcoreano también señaló a su vecino Corea del Sur como el verdadero culpable del estallido de la pandemia en el país. De hecho, explicó que los surcoreanos habían propagado intencionadamente el virus a través de folletos propagandísticos contrarios al régimen y otros objetos que habían lanzado con globos desde el otro lado de la frontera.

Los surcoreanos respondieron a estas acusaciones alegando que formaban parte de una estrategia de la propia Corea del Norte para evitar cualquier responsabilidad sobre la expansión del virus. "Para las autoridades norcoreanas, fue como matar dos pájaros de un tiro, ya que les dio la oportunidad de justificar su política hostil contra Corea del Sur", apuntó Hong Min, director de la División de Investigación sobre Corea del Norte del Instituto de Unificación Nacional de Corea.