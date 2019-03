Putin promete que propiciará una solución negociada al conflicto en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió hoy que Moscú hará todo lo que esté en su mano para el conflicto armado en el este de Ucrania se resuelva mediante la vía pacífica.



"Rusia, por su parte, hará todo lo que de ella dependa para que el conflicto en Ucrania pase de su actual fase militar a una fase de debate en una mesa de negociaciones con medios pacíficos y diplomáticos", dijo en jefe del Kremlin.



En un vídeo publicado en su página web con motivo del presunto derribo por un misil del Boeing 777 malasio con casi 300 pasajeros a bordo en el este de Ucrania, Putin explicó la postura de Rusia frente al conflicto en el país vecino.



"En más de una ocasión hemos llamado a las partes beligerantes a poner fin de inmediato al derramamiento de sangre y a sentarse a la mesa de negociaciones", recordó el jefe del Estado. Agregó que "se puede afirmar que si el 28 de junio no se hubiesen reanudado las acciones militares en el este de Ucrania, esta tragedia (el siniestro del avión de pasajeros) no se hubiera producido".



"Al mismo tiempo, nadie debe ni tiene derecho a aprovechar esta tragedia para lograr objetivos políticos egoístas", recalcó Putin.



El presidente ruso indicó que este tipo de acontecimientos, que calificó de "horribles y trágicos", "no deben desunir a la gente, sino unirla".



"Es necesario que todas las personas que responden por la situación en la región debe elevar su responsabilidad ante su propio pueblo y ante los países cuyos ciudadanos murieron en esta catástrofe", señaló.



Putin subrayó la necesidad de crear condiciones de seguridad para los expertos internacionales que investigarán en el terreno el siniestro de la aeronave.

Acceso a la zona

Putin, ha reclamado este lunes a los separatistas prorrusos que controlan algunas zonas del este de Ucrania que permitan el acceso de los investigadores al lugar en el que cayó el avión de Malaysia Airlines.



"Se debe hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los expertos internacionales en el lugar de la tragedia", ha afirmado Putin, en un discurso transmitido por televisión.