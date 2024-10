La "purga" de Donald Trump: propone un día de violencia para restaurar el orden

Ha sido durante un mitin en Erie, Pensilvania. Donald Trump sugirió que la violencia policial podría reducir la criminalidad. "Una hora realmente dura", sin restricciones para los agentes y que ayudaría a restaurar el orden. Trump afirmó falsamente que la policía de California, el estado natal de la candidata demócrata Kamala Harris, no interviene cuando los delincuentes roban mercancía por menos de 950 dólares. Trump luego dijo que la policía debería tener permitido ser “dura” con los criminales para enviar un mensaje claro. "Se correría la voz y se acabaría inmediatamente. Porque a los agentes no se les permite hacer su trabajo. La izquierda liberal no les deja", añadió.

"La Purga" de Trump

"La purga" es una serie de películas que elucubra con la posibilidad de dejar, en este caso a los ciudadanos, que se cometan todo tipo de actos violentos. Ocurre desde el anochecer hasta primera hora del día siguiente. No hay reglas, no hay normas. Los que pueden se refugian en sus casas y se protegen con armas. Otros acuden a centros de alta seguridad gestionados por el ejército. Durante estas horas, los ciudadanos que así lo desean pueden salir por la calle y realizar todo tipo de delitos. Eso sí, también se arriesgan a ser objeto de esa misma violencia. De esta forma, según los guionistas de Hollywood, se reducirían los actos criminales.

Trump señala de nuevo a los inmigrantes

Las redes sociales se han llenado de comentarios hacia la última idea de Trump. El candidato republicano, sin embargo, no ofreció más detalles de su propuesta. Pero muchos recordaron lo que ocurrió el 6 de enero de 2021, con el asalto al Capitolio. Una retórica incendiaria que podría invitar a realizar este tipo de actos violentos. Trump trató de refrendar su argumento apoyándose en datos falsos sobre el aumento de la delincuencia debido a los inmigrantes. "Los terroristas están entrando a raudales", dijo.

"Son de la peor calaña", dijo Trump sobre los inmigrantes que han cometido delitos violentos. "Acusados ​​o condenados por crímenes atroces, incluidos depredadores de menores, traficantes de drogas, pandilleros despiadados, matones sádicos y personas que trafican con mujeres".

No es la primera vez que Trump arremete contra los inmigrantes. Durante su campaña, en 2016, acusó a México de enviar violadores y criminales a Estados Unidos. "Están trayendo drogas, crimen. No son buenas personas. Hablo con los guardias de frontera y ellos mismos me comentan que lo ven cada día", afirmó.

