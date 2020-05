Una profesora cuida del hermano recién nacido de un alumno al estar toda la familia contagiada por coronavirus

Luciana Lira, maestra de escuela primaria en Connecticut (Estados Unidos), se encarga del hermano recién nacido de uno de sus alumnos, Junior, al encontrarse toda su familia contagiada por coronavirus y suponer un riesgo para la salud del pequeño.

Zully, de 30 años y madre del estudiante, tuvo que ser ingresada en el hospital embarazada de ocho meses y en estado grave por síntomas de Covid-19. Los médicos tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia para evitar posibles complicaciones en el desarrollo del embarazo o en el parto a causa de la enfermedad.

Según informa ‘NBC News’, Lira, la profesora, recibió inmediatamente una llamada de la madre desde el hospital. “Apenas puedo hablar porque me cuesta mucho respirar, pero quería hacerle saber que necesito su ayuda. Por favor, llame a mi marido”, dijo Zully, según Lira.

Marvin, padre de la familia de origen guatemalteco no habla inglés, por lo que pidieron ayuda a la maestra para que actuase de traductora entre los médicos y la familia. Lira aceptó sin pensarlo y además, inicialmente se encargó de comprar los artículos necesarios para los cuidados del bebé, explican desde la ‘CNN’.

Sin embargo, cuando llegó el momento de que el recién nacido acudiera a su hogar, existía la posibilidad de que su Marvin y Junior también estuvieran contagiados por coronavirus al igual que su madre, lo que supondría un auténtico riesgo para la vida del pequeño.

Ante esta situación, Lira se puso de nuevo en contacto con Marvin y le hizo una propuesta. “Sabes qué, si quieres, sé que no me conoces y yo no te conozco, y creo que estoy loca por hacer esto… hasta que te hagas la prueba (por coronavirus), puedo tener al bebé conmigo uno o dos días’”. Algo ante lo que Marvin le respondió completamente agradecido: “Oh Dios mío, Sra. Lira, no la conozco pero sé que puedo confiar en usted y voy a confiarle la vida de mi bebé”, declaró Lira para la ‘NBC’.

Finalmente, padre e hijo dieron positivo en las pruebas por Covid-19. Tras más de un mes, Zully y Marvin todavía no han podido sostener a su pequeño debido a que continúan su lucha contra el coronavirus.

Mientras, Lira sigue atendiendo a Neysel, además de cuidar de su hijo de 11 años y continuar con su trabajo como profesora a tiempo completo. No obstante, sostiene que su “mayor sueño es que el bebé conozca a su mamá, a su papá y a su hermano mayor”, según afirma ‘CNN News’.