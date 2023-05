Los problemas de España para desplegar las energías renovables, en 'The Economist'

'The Economist' se ha hecho eco de los problemas que presenta España para desplegar las energías renovables. Entre ellos, se nombra la negativa de algunos ciudadanos a las instalaciones, la insuficiencia de tejados en los que colocar paneles solares y la exportación de electricidad insuficiente. 'El desarrollo de la energía renovable española está despertando de su siesta' es el nombre que recibe el artículo dedicado a España en la edición online de la revista de esta semana y 'Sol tardío' en la impresa.

En él, el semanario británico destaca que España "se ha quedado por detrás de su potencial" en generación renovable a pesar de disponer de sol, agua y viento. Además, destaca que en 2021 generó menos del 8% de su electricidad con paneles solares pese a ser "uno de los lugares más soleados de Europa". La revista atribuye esto a los problemas con la energía solar de la década pasada donde el Gobierno, que en aquel momento presidía José Luis Rodríguez Zapatero, dio subvenciones a los desarrolladores ante el encarecimiento de los paneles solares. El Gobierno posterior de Mariano Rajoy los recortó al convertirse en "inasequibles" con la crisis financiera.

La revista británica detalla que se ha producido una "oleada" de proyectos solares y eólicos en España, lo que ha llevado al Ejecutivo a simplificar los trámites, que a la vez "ha llevado a otros problemas", como la falta de terreno vacío para instalar los paneles solares o los aerogeneradores y el rechazo de algunos ciudadanos porque quitaría espacio para la agricultura o la industria. Además, hace referencia a 'Teruel Existe' por su posición a favor de desacelerar el ritmo de avance de estas instalaciones y a su capacidad como partido para aglutinar ese descontento de los que "recelan de las grandes compañías" que se encargan de los proyectos y que terminan generando "pocos empleos".

Los inconvenientes de 'The Economist' con respecto a los paneles solares

Aunque los críticos apuestan por los paneles solares en los tejados, 'The Economist' marca como inconveniente que no hay suficientes porque hay vecinos que no quieren, los permisos conllevan burocracia y "los ahorros de los paneles pueden no materializarse hasta dentro de un año".

Aún así, la producción para consumo local se ha multiplicado por 26 en los últimos cuatro años. Además, la energía producida supuso una cuarta parte del consumo en España de 2020, siendo el resto energía fósil, de manera que "es posible que la economía no esté preparada para una oleada de generación renovable", explica Mario Sánchez-Herrero, de la cooperativa de energía solar Ecooo.