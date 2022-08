La primera ministra de Finlandia se enfrenta a otra polémica foto subida de tono tomada en su residencia oficial

Una nueva polémica rodea a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, tan sólo dos días después de someterse a un test de drogas por un vídeo filtrado de la fiesta que celebró en su residencia oficial, y en el que se ve a Marin bailando y bebiendo. Ahora, se ha revelado otra imagen subida de tono del mismo evento.

Dos amigas suyas besándose semidesnudas

El documento, subido a la red social de TikTok, es de la fiesta privada realizada hace una semana en Kesäranta, la residencia oficial de los jefes de Gobierno finlandeses. Tras un primer video filtrado y una presión asfixiante por parte de la oposición, Marin se hizo un test de drogas, en el cual dio negativo.

La nueva imagen, desvelada el pasado martes, muestra a dos amigas de Marin besándose con el torso casi desnudo, mientras se cubren los pechos con un cartel en el que se puede leer "Finlandia" y con un fondo azul muy parecido al utilizado por la primera ministra en algunas ruedas de prensa oficiales.

La imagen de las dos amigas de Sanna Marin | Redes sociales

Marin pide disculpas por la foto

El mismo día, la mandataria finlandesa compareció ante los medios de comunicación y reconoció que la imagen fue tomada en su residencia oficial y que ambas personas que salen en la instantánea son amigas suyas. Sin embargo, únicamente se disculpó por la imagen.

"Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche", dijo Marin a la prensa.

Las dos amigas de la dirigente de 36 años eran parte del grupo que invitó a la fiesta, llevada a cabo el pasado 9 de julio. Ese mismo día había acudido a un festival de rock en el cual le hicieron una fotografía en chaqueta de cuero y shorts que fue muy comentada.

De la misma manera, Marin aclara que esa ha sido la única fiesta que ha celebrado en Kesäranta durante el periodo de vacaciones y afirma que no hubo ningún problema de seguridad, ya que la casa estaba cerrada con llave y todas las zonas se encontraban videovigiladas.

Sanna Marin, amor y odio

Estas imágenes han provocado que la primera ministra tenga tantos seguidores como detractores. Por un lado, están los que defienden que, en su vida privada, haga lo que quiera y que aproveche su juventud. De hecho, muchas personas se grabaron bailando como muestra de apoyo.

Por otro lado, están los que piensan que, aunque sea en su ámbito personal, esa no es la actitud que debe seguir una jefa de Gobierno, ya que da una mala imagen del país. Lo que está claro es que la tercera primera ministra más joven de la historia, en todo el mundo, no deja indiferente a nadie.