La presidenta del Parlamento Europeo, sobre el escándalo de corrupción: "Esto puede ser solo la punta del iceberg"

El pleno del Parlamento Europeo ha destituido este martes a la socialista griega Eva Kaili como vicepresidenta de esta institución después de su imputación en la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de miembros de esta institución vinculado a Catar. En las imágenes que acompañan esta noticia se puede ver más de un millón y medio de euros en efectivo, el dinero que la policía belga ha requisado a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y al ex eurodiputado Pier-Antonio Panzeri. Ambos continúan detenidos, acusados de aceptar sobornos de Catar.

Hay otros dos arrestados y es posible que se den más, según ha sugerido este mismo martes la presidenta del Parlamento Europeo. El Pleno de la Cámara le ha retirado ya el cargo de vicepresidenta a la principal acusada por una aplastante mayoría, 625 votos a favor y solo 1 en contra.

Eva Kaili continúa detenida, su abogado ha dicho que ella se declara inocente, pero en su casa se encontraron, al menos, 150.000 euros de dinero en metálico y a su padre se le pilló abandonando un hotel de Bruselas con una maleta llena de billetes. El Parlamento vuelve a insistir en que habrá una investigación interna y que se van a reforzar los controles. Además, la presidenta reconoce que, según los primeros datos, este escándalo de sobornos podría estar lejos de terminar y podríamos estar solo 'ante la punta del iceberg'.

"No puedo predecir donde llegará este caso, pero sí les digo que, según nuestras pesquisas iniciales, me temo que parece que esta historia no acaba aquí", ha dicho Roberta Metsola.