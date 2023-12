Una presentadora comienza el informativo con un corte de manga: "Lamento mucho que saliera en directo"

"Son cosas del directo". Todos hemos escuchado en alguna ocasión esta emblemática frase que se popularizó gracias a inconvenientes que pasaban en la televisión. Cuando un presentador se olvidaba del guion o cuando un invitado se caía o fallaba el sonido.

Hoy en día se ha extrapolado a situaciones cotidianas, usándose en multitud de contextos. Además, es más complicado que tenga cabida en la televisión actual debido a que la mayoría de programas están grabados con anterioridad.

Sin embargo, la BBC ha demostrado que siempre que haya una emisión en vivo existe la posibilidad que cometer un fallo. En esta ocasión, ha sido uno de grandes proporciones debido a que la presentadora de su informativo recibió a los espectadores con un gesto obsceno.

El informativo del pasado miércoles 6 de diciembre del mediodía de BBC News comenzó con Maryam Moshiri, presentadora de la cadena, haciendo un corte de manga mientras que elevaba las cejas.

Al parecer, cuando se estaba llevando a cabo la cuenta regresiva para dar comienzo al programa, la presentadora bromeó marcando el uno con el dedo corazón en alza. Rápidamente recompuso su expresión y comenzó a leer los titulares acerca de la participación del primer ministro británico, Boris Johnson, en la participación del COVID.

Reacciones de los internautas

A pesar de el cambio instantáneo en la actitud de la presentadora, el gesto no pasó desapercibido, haciéndose viral rápidamente en las redes sociales, en las que generó tanto memes como reproches.

Algunos internautas lo han considerado tan gracioso que han solicitado incorporarlo en el logo de la BBC. "Una alternativa para el logo de la BBC después de lo que hizo Maryam Moshiri", ha escrito el usuario @thearmitor en su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

Aun así, algunas personas no han considerado el gesto de la presentadora como algo que se deba tomar con humor: "Esto no es una sátira, una presentadora de noticias de la BBC fue sorprendida mostrando el dedo medio en vivo. Maryam Moshiri resume el profesionalismo actual en la BBC" ha escrito @ArchRose90 en su cuenta de X.

Declaración de la presentadora

Maryam Moshiri ha compartido una publicación en la que explica lo sucedido y pide disculpas por si alguna persona ha podido sentirse ofendida por sus actos.

"Estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0... incluyendo los dedos para mostrar el número. Así de 10 dedos sostenidos a uno. Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara", ha explicado Moshiri a través de su cuenta oficial de X.

A su vez, ha hecho un especial hincapié en que "¡fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire! (...) Era una broma tonta destinada a un pequeño número de mis compañeros".

Finalmente, ha expresado sus disculpas: "No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. En realidad, no estaba haciéndole un corte de manga a los espectadores ni siquiera a una persona".