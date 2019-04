La prensa cierra filas en torno a la libertad de expresión tras el atentado en París

Los dibujantes de los principales diarios -Forges, Ricardo, Puebla...- también dedican hoy sus viñetas a sus colegas asesinados. Y coinciden los diarios españoles en señalar que es la palabra, o los tribunales cuando no se llega a un acuerdo, las únicas vías posibles para resolver las diferencias y las discrepancias ideológicas o religiosas. No hay otro camino. "Seguiremos publicando" es el titular conjunto de El País y otros cinco diarios europeos (Le Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, La Stampa y Gazeta Wyborcza) en el que se asegura que el atentado no es sólo un ataque contra la libertad de prensa y de opinión sino que es, además, "un ataque contra los valores fundamentales de nuestras sociedades democráticas europeas".

"El terrorismo, sea cual sea su ideología, rechaza la búsqueda de la verdad y no acepta la independencia de espíritu", señala este grupo de diarios, que recuerda la decapitación de otros periodistas, estadounidenses, europeos o de los países árabes, secuestrados y asesinados a manos de la organización Estado Islámico. Advierten de que los periódicos europeos seguirán "dando vida a los valores de libertad e independencia, que son el fundamento de nuestra identidad y que todos compartimos", y que continuarán informando, investigando, entrevistando, editorializando, publicando y dibujando "sobre todos los temas que nos parezcan legítimos, en un espíritu de apertura, enriquecimiento intelectual y debate democrático".



Para El Mundo el atentado es "la acometida de un movimiento bien organizado y con unos objetivos muy claros: la derrota de los valores democráticos que encarna Occidente". Señala este diario que es imposible disociar lo ocurrido en París del auge del islamismo radical, "que hoy impone su ley del terror en Oriente Próximo de la mano del Estado Islámico, pero que viene golpeando desde hace años en todo el mundo".

Advierte, además, de que el atentado contra Charlie Hebdo "lo es contra todo el sistema de valores, el que, con todos sus defectos, ha alumbrado las mayores cotas de libertad del individuo, de dignidad de la persona, de libertades y respeto a los derechos humanos". "En su defensa no podemos dar ni un paso atrás", señala. "Libertad o terror" es el titular del editorial de La Vanguardia que recuerda que Europa es la cuna de las libertades y debe defenderlas y facilitar la integración de quienes llegan a ella, "pero sin ceder un ápice en los progresos sociales duramente conquistados".

Para este diario "la elección entre libertad y terror no admite dudas". ABC califa de "salvaje" el atentado que, dice, "revela la inhumanidad de los enemigos de los derechos fundamentales y pone a las democracias ente la responsabilidad de defenderse en sus propias fronteras frente a unos terroristas que conviven con sus ciudadanos". Considera, además, que entre todas las libertades amenazadas, es la de expresión la que recibe un ataque frontal con este salvaje atentado. "Todo esto está en juego", asevera. En su editorial "La Razón" pide "firmeza" ante el terror yihadista e insiste en la idea de que el atentado contra Charlie Hebdo supone un ataque directo a la libertad de expresión, "esencia de la civilización occidental" y señal de identidad "que distingue a los pueblos libres y democráticos de la tiranías de cualquier signo".

Considera, además, que el yihadismo islamista es, sin duda, uno de los fenómenos potencialmente más peligroso a los que hoy se enfrenta la sociedad. "Hoy todos somos Charlie Hebdo", asegura en su editorial el diario 20minutos que recuerda la frase pronunciada hace dos años por el director del semanario satírico, Stéphane Charbonier, uno de los asesinados, quien, en referencia a loa ataques y amenazas que sufría desde 2006 tras la publicación de unas viñetas de Mahoma aseveró: "prefería morir de pie que vivir de rodillas". Y asegura que el atentado no es sólo un ataque a la libertad de expresión sino "un ataque a los fundamentos básicos de la democracia, a su corazón mismo".