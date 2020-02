'Pregunta por Ángela', la nueva campaña para ayudar a las personas que se encuentren en peligro en mitad de una cita

El concejal de un ayuntamiento situado en la región inglesa de Lincolnshire ha propuesto una idea para aquellas personas que se encuentren en una situación de riesgo o estén incómodas durante una cita.

La idea consiste en colocar unos carteles en bares que le diga a la gente que si necesita algún tipo de ayuda, pueden 'preguntar por Ángela'.

El cartel dice así: "Hola soy Ángela. ¿Estás en una cita y la cosa no está saliendo bien? ¿Crees que no estás segura? ¿Tu cita de Tinder no es quien dijo ser en su perfil de la aplicación? Si vas al bar y preguntas por Ángela, el personal del sabrá que necesitas ayuda y llamarán a un taxi o te ayudarán de manera discreta".

Además se incluye un número de información y de ayuda para asuntos de violaciones.

A la gente le ha gustado esta propuesta, y ahora más británicos piden que la iniciativa se extienda por todo el país.