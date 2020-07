¿Por qué los líderes de la Unión Europea no llegan a un pacto en la cumbre de reconstucción tras el coronavirus?

Este domingo se celebra la tercera jornada de la Cumbre extraordinaria que se celebra en Bruselas desde el viernes para pactar el fondo de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus.

España admite las dificultades que está habiendo en la negociación y advierte de que en este momento de las conversaciones de lo que se trata es de dilucidar si es "realmente posible" llegar a un acuerdo.

El principal escollo para el acuerdo es cuestión de números. Cuestión de dinero. En concreto 750mil millones de euros. Esa es la cantidad que propone la Comisión y que se quiere repartir de dos formas. La mayor parte, en subvenciones o transferencias directas. El resto sería en forma de créditos.

El pacto no llega porque Holanda no está de acuerdo ni en la suma total, ni en que se entregue dinero sin que haya reformas o un sistema de control. Si no hay acuerdo se levantaría la sesión y habrá que convocarse una nueva cumbre más adelante.

Sánchez ha estado reunido con Merkel, Macron, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que ha colgado foto del encuentro en las redes sociales con un mensaje en el que defendía la posición de estos países, los "grandes" de la UE -son las cuatro principales economías-, frente a la de los "frugales", partidarios de condiciones de ayuda duras.