La Policía encontró "pastillas esparcidas" junto al cuerpo de la mujer de Gene Hackman

Gene Hackman, un gigante del cine, nos ha dejado a los 95 años tras una titánica carrera de más de seis décadas. Fue encontrado muertojunto a su mujer Betsy Arakawa (63 años) y uno de sus perros. Los encontraron en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. Las autoridades, durante la investigación, han calificado de "sospechosas" las muertes y han encontrado "un bote de pastillas abierto y las píldoras esparcidas junto a la fallecida".

La Policía continúa investigando cómo han fallecido. Al principio detallaron que no había indicios de violencia visible, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Podrían haber sido víctimas de doble homicidio, suicidio, muerte accidental o causas naturales. En el informe policial avanzado por 'New York Post', Arakawa tenía "signos evidentes de muerte, descomposición corporal, hinchazón en la cara y momificación en ambas manos y pies".

Al entrar al domicilio "la puerta principal de la residencia estaba sin asegurar y abierta. Los agentes observaron a dos perros corriendo por la propiedad, un perro muerto acostado cerca de la fallecida, un calentador movido y un frasco de pastillas abierto y las píldoras esparcidas junto a Betsy Arakawa". Hackman se encontraba en una habitación separada.

Adiós a una figura histórica en el cine

Gene Hackman ha sido durante décadas una de las estrellas más relevantes en Hollywood. Ganó premios Oscar por 'The French Connection' en 1971 y por el western de 1992 'Unforgiven'. El ex marine apareció en más de 80 películas, además de en televisión y teatro durante una larga carrera que comenzó a principios de los años 1960. Además trabajó con grandes directores como Athur Penn o Francis Ford Coppola en la película de culto 'La Conversación'.

El propio actor explicó su vocación desde muy niño, inspirado en ídolos cinematográficos como James Cagney y Errol Flynn. Señalaba que lo que le marcó definitivamente fue la actuación del mítico Marlon Brando en ‘A Streetcar Named Desire’ (1951). A principios de los sesenta, cuando tenía 30 años, empezó a estudiar arte dramático en la escuela de interpretación 'Pasadena Playhouse' de Los Ángeles, y arrancó su carrera artística.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com