La policía chilena uniforma a perros callejeros para patrullar las calles

La Policía de Chile ha adoptado a cinco perros callejeros para que ayuden a los 'Carabineros' a patrullar las calles. Estos animales, vestidos con chalecos reflectantes de la policía, son el nuevo 'brazo de la ley' de la ciudad Chilena de Quilpué.

El comisario de la 2ª Comisaria de Quilpué, Fernando Fajardo, señaló en el periódico digital chileno Soy Chile que los cinco perros fueron directamente adoptados por los policías chilenos. "La comisaria está al lado de un sitio donde las personas, de manera irresponsable, abandonan a los perros a su suerte. Algunos de esos perros han sido adoptados por Carabineros quienes los han adoptado", dice el comisario.

A su vez, el comisario ha asegurado que los policías les han comprado camas, les dan agua y comida y les dejan dormir en la comisaría: "Estos cinco perros viven al interior de la comisaría, y cuando el personal sale a patrullar, los acompañan".

Los chalecos se los ponen porque hace un tiempo, unos de los perros que patrullaba con su policía saltó a la carretera y fue atropellado. El comisario ha hecho un llamamiento público para que la gente se responsabilice del abandono animal: "Quiero pedirle a la gente que tenga conciencia, un llamado a la responsabilidad. La calle no es lugar para abandonar a los perros, así como una comisaría no es una casa de acogida de animales. No es bueno que se abandone a los perros".