Las polémicas palabras de un candidato al Senado de EEUU que han revolucionado las redes: "Quiero una cena casera cada noche al llegar a casa"

Un candidato republicano al Senado de EEUU ha causado polémica tras hacerse públicas unas declaraciones en las que, al ser preguntado por los derechos de la mujer, explicó que lo que él quiere es que, cuando llegue a casa, la cena esté lista. "Quiero llegar a una casa en la que haya una cena casera a las seis cada noche", dijo el conservador Courtland Sykes, que buscará ser senador republicano por Misuri, en una entrevista que publicó en su página de la red social Facebook.

Sykes, de 37 años, había sido preguntado sobre si estaba a favor de los derechos de las mujeres, a lo que respondió que su prometida le había dado "órdenes" de estar a favor de estos derechos, pero que su "obediencia" conllevaba un "pequeño precio": que cuando él llegase a casa, tenga la cena sobre la mesa. El republicano también incidió en que espera que "algún día" sus hijas se conviertan en "amas de casa y mujeres de familia tradicionales".

"No compro las definiciones locas del feminismo radical sobre ser mujer moderna y nunca lo hice", continuó el que aspira a hacerse con un asiento en la Cámara Alta este año. Asimismo, el candidato conservador señaló que las feministas "se inventaron" el concepto "para adaptarlo a sus mentes asquerosas y llenas de serpientes".

Sykes expresó que no acepta la "feminización sin tregua de la campaña contra los hombres", y argumentó que hombres y mujeres son diferentes, algo que no van a cambiar "un nido de mentecatos académicos de una tienda de fármacos, salvo en la vida de fantasía de aquellas personas confusas en el país de las maravillas".

Sobre sus hijas, el candidato enfatizó que no quiere que sean unas "feministas del infierno" que creen que pueden "saltar de una sola vez edificios altos" para que "los hombres no les supriman", y expresó que el feminismo es "solo una locura". Para cerrar su argumentación, Sykes explicó que él apoya los derechos de las mujeres, pero no aquellos que "han oprimido la forma natural de ser mujer durante cinco décadas".

Los comentarios generaron polémica en redes sociales, donde el analista político Charlie Sykes criticó las afirmaciones del aspirante: "Para ser claro: no tenemos ninguna relación. Para nada. Gracias a Dios", dijo en relación a la coincidencia de apellidos.

También se pronunció al respecto el columnista John Podhoretz, que se refirió al republicano como un "imbécil innombrable" y le deseó "buena suerte en su empeño" de manera claramente irónica.