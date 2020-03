El ‘playboy’ Lapo Elkann escribe una carta de amor a Italia en plena crisis por el coronavirus: "El amanecer está mas cerca"

Italia, el país con mayor número de víctimas por la pandemia de coronavirus, está viviendo una situación dramática. En el norte, muchos hospitales están al borde del colapso, mientras el número de sanitarios contagiados se incrementa cada día. En zonas como Bérgamo las funerarias y los cementerios no dan abasto. Ante esta situación desesperada muchos personajes famosos y anónimos han puesto en marcha todo tipo de iniciativas para ayudar a combatir el virus.

El último ha sido Lapo Elkann, heredero de la familia Agnelli, que a través de sus empresas ha donado 10.000.000 de euros, además de otras ayudas para paliar los efectos de la emergencia.

También ha escrito una "carta de amor a Italia" para hablar a los que más están sufriendo en "el peor momento para la nación". Asimismo quiere reconocer el trabajo de los que luchan contra el virus en primera línea y destacar la capacidad del país para recuperarse de las peores situaciones.

El nieto de Gianni Agnelli, que ha comprado mascarillas sanitarias en Estados Unidos y las ha donado a Turín, Nápoles, Bérgamo y Palermo, escribe a Italia "como se escribe a una mujer que en este momento no está, pero que pronto volverá". Y subraya que su país "nunca muere".

"Si siempre he demostrado mi amor incondicional por el ingenio italiano, de Leonardo da Vinci a Mattei, de Pirandello a Rita a Levi Montalcini, de las películas de Fellini al Futurismo, de Ferrari y Fiat a Diesel y Piaggio, de las muchas excelencias de la comida italiana a Barilla, de Palladio a Renzo Piano, de Armani y Moncler a Gucci y Diesel, de Brembo a todas las banderas de las pequeñas empresas de nuestro país en el mundo, ahora me he enamorado de otra Italia", continúa Elkann en su carta.

El rebelde empresario habla de la Italia de quienes "resisten cada hora cada minuto y cada segundo que pasamos en este momento oscuro y sombrío" y de la que "sabe que cuando la noche es oscura, significa que el amanecer está más cerca".

Y destaca en particular el papel imprescindible de los "médicos, enfermeros, profesionales de la salud, voluntarios capaces de sacar una sonrisa incluso entre las lágrimas".

Recuerda además a los transportistas, dependientes de tiendas, cajeros de supermercados, pequeños y medianos empresarios que "hacen que lata el corazón más grande de Europa".

Elkann, que desde hace tiempo ofrece una imagen renovada y es más discreto en todos los sentidos, ya no se exhibe como antes, mide sus apariciones y mantiene en privado también su situación sentimental. Ahora está centrado en su faceta empresarial y también volcado en la fundación que creó para ayudar a niños con dislexia y víctimas de abusos.