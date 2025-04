Los pingüinos también tendrán que pagar: Trump impone aranceles a unas deshabitadas islas de la Antártida

El 'Día de la Liberación' ya es una realidad. Donald Trump activó este miércoles 2 de abril el botón arancelario con el que da inició a la guerra comercial y con el que parece que el presidente estadounidense pretende levantar un muro aduanero con el resto del mundo. Y la expresión 'con el resto del mundo' significa literalmente con todo el mundo, incluso con unas remotas islas a medio camino entre Australia y la Antártida y solo habitadas por focas y pingüinos.

Las Islas Heard y McDonald son un conjunto de islas deshabitadas del océano Índico y que forman un territorio de ultramar de Australia. Se trata de uno de los lugares más remotos del planeta y al que solo se puede llegar tras un largo viaje en barco de dos semanas desde Perth, en la costa occidental de Australia.

Pues incluso hasta este inhóspito escenario cubierto de hielo han llegado los aranceles comerciales de Donald Trump: el presidente republicano les ha impuesto a estas islas un arancel del 10% sobre sus productos.

Así, y a pesar de su 'distanciamiento' con el mundo, las islas Heard y McDonald han aparecido en la lista publicada por la Casa Blanca de países a los que se les impondrán los nuevos aranceles comerciales. Una lista de 185 afectados y con cuatro ausencias notables: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Cuba.

"Este no es el acto de un amigo"

Por su parte, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha respondido al plan arancelario impuesto por Trump, al que ha calificado de "totalmente injustificado", aunque no de sorprendente.

"La acción unilateral que la administración de Trump ha tomado hoy contra todas las naciones del mundo no sorprende. En el caso de Australia, no se esperan estos aranceles, pero permítanme ser claro: son totalmente injustificados", ha manifestado el mandatario australiano.

"El presidente Trump se refirió a los aranceles recíprocos. Un arancel recíproco sería cero, no del 10 por ciento. Los aranceles de la administración no tienen ninguna base lógica y van en contra de la base de la asociación entre nuestras dos naciones", ha añadido Albanese antes de criticar que "este no es el acto de un amigo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com