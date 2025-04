El piloto del helicóptero del accidente de Nueva York era un veterano de la Marina y acumulaba 788 horas de vuelo

Un equipo de expertos continúa desplegado en el lugar del accidente del helicóptero que se estrelló en Nueva York con seis personas a bordo. Todas ellas murieron casi de inmediato. Sin embargo, se desconocen las causas del siniestro.

La directora del Organismo Nacional de Seguridad del Transporte, Jennifer Homendy, declinó pronunciarse sobre la causa probable del accidente. "Tenemos mucha información, pero no vamos a especular. Necesitamos confirmar la información y es un proceso que lleva tiempo", explicó. "Todo está sobre la mesa, no descartamos nada", añadió.

788 horas de vuelo acumuladas y veterano de la Marina

El equipo de buceadores de emergencias continúa trabajando en aguas del río Hudson en la recolección de piezas del helicóptero. Entre ellas se incluye "el rotor principal, la transmisión principal, la estructura cubierta y la estructura de la cola", dijo.

"Estamos recolectando las pruebas perecederas; las pruebas que necesitamos para la investigación en cuanto a mantenimiento, libros de registro y otros materiales", explicó. Entre ellas han recuperado los registros del piloto, quien tenía un certificado de pilotaje comercial y había reportado 450 horas de experiencia de vuelo y una visita médica de septiembre del año pasado. A finales de marzo, el piloto acumulaba unas 788 horas de vuelo, según indicó Homendy.

Se desconoce cuándo será la repatriación de los cadáveres de las víctimas, ya que según explica, se requieren complicados trámites burocráticos debido a la situación actual. También el alcalde de Nueva York, Eric Adams, explicó a 'Efe' que por su parte ayudaría en todo lo que pudiera para facilitar dicha repatriación.

"Trabajaremos estrechamente con la concejala general para coordinarnos con nuestros socios federales en todo lo que sea necesario. Si los cuerpos deben ser transportados de regreso, estaremos aquí para ayudarles con la logística. Mi unidad de asistencia a los constituyentes y mi unidad de asuntos internos e internacionales colaborarán con ellos para brindarles toda la asistencia que necesiten", subrayó.

Según los medios estadounidenses, el piloto era Sean Johnson de 36 años y veterano de la Marina. Se desconoce qué pudo sucederle en los minutos previos a que el helicóptero se partiera en varios pedazos y cayera al agua.

Piden prohibir los vuelos no esenciales

El accidente ha provocado que organizaciones sin ánimo de lucro y políticos de Nueva York pidan prohibir los vuelos de helicópteros no esenciales que de promedio suman 80.000 viajes anuales. La organización Stop the Chop dijo que cada año hay 60.000 vuelos de helicópteros no esenciales que salen de la ciudad de Nueva York y que, si se tiene en cuenta los vuelos que sobrevuelan la Gran Manzana pero que salen de la ciudad de Jersey "hay unos 80.000 vuelos de helicópteros no esenciales sobre el área metropolitana de Nueva York cada año".

Los vuelos no esenciales que sobrevuelan la ciudad son, por un lado, vuelos turísticos y por otro lado vuelos para trasladarse desde los aeropuertos cercanos a Manhattan o desde la Gran Manzana a The Hamptons. "El objetivo de Stop the Chop desde 2014 es hacer que se terminen los vuelos de helicópteros no esenciales porque "son demasiado arriesgados".

