Un perro salchicha mata a un bebé de un mes después de que los veterinarios se negaran a sacrificarlo

Un perro salchicha mató a un bebé recién nacido. Los hechos ocurrieron después de que los veterinarios ignoraran las preocupaciones de sus padres y se negaran a sacrificar al animal.

El perro saltó a la cuna del bebé y estranguló silenciosamente al pequeño hasta la muerte con sus mandíbulas. En el momento, los padres del bebé dormían.

El ataque ocurrió un mes después de que su familia recibiera a su segundo hijo en su hogar, en Siberia. El perro apretó su mandíbula alrededor del cuello del bebé y la mató sin ladrar.

Los padres de la bebé descubrieron lo sucedido a la mañana siguiente. Según un miembro de la familia, los padres habían visto al perro volverse más agresivo desde que dieron la bienvenida a su segundo hijo en la familia.

La familia, según 'Daily Mail', intentó sacrificar al perro. Sin embargo, los veterinarios se negaron porque el animal estaba sano. Tras ello y temiendo un posible ataque, los padres decidieron mantener al perro con correa durante la noche.

Sin embargo, esa noche el padre estaba paseando al perro y se olvidó de atarlo. "La madre del bebé se culpa a sí misma, pero fue un accidente trágico", asegura la familia.

"El cuerpo de la hija fue descubierto por la mañana por su madre", dijo en un comunicado el Departamento de Investigación del Comité de Investigación de la Federación de Rusia para la región de Tomsk.

A pesar de su apariencia, los perros salchicha han sido utilizados como perros de caza y han sido entrenados durante generaciones para oler, perseguir y ahuyentar tejones y otros animales. Los investigadores analizan las circunstancias de la muerte del bebé.

Devoran el cuerpo de su dueña

Jemma Hart, de 45 años, llevaba desaparecida un mes. Los vecinos comenzaron a sospechar a raíz de su ausencia y dieron parte a la Policía en enero de 2024. Lorraine, una de sus vecinas, explicaba a 'MailOnline' que Jemma tenía "problemas de salud mental" y que era un "alma atormentada".

Aunque la ausencia de la mujer se prolongaba, Lorraine podía seguir escuchando los ladridos de sus perros salchicha dentro de la casa, por lo que decidió llamar a su puerta. No obtuvo respuesta, por lo que trató de abrir con la llave que Jemma le había dado, pero no lo consiguió porque había otra llave dentro de la cerradura. "Fui a casa y me quedé sin palabras", decía Lorraine. "Entonces pensé que le pediría a la Policía que hiciera un control de bienestar y fue entonces cuando lo encontraron", añadió. El cuerpo sin vida de Jemma yacía en su casa en Swindon, parcialmente mutilado por su perros salchicha.

Lorraine también explicó que Jemma había pasado por una ruptura con su novio de toda la vida semanas previas a su muerte. Después de pasar por lo que Lorraine calificó como una dura separación, Jemma fue encontrada muerta y su cuerpo desmembrado por los perros salchicha.

