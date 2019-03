Un periodista francés liberado por el EI identifica al torturador de decenas de rehenes

Medhi Nemmouche, detenido y a la espera de juicio por el asesinato de cuatro personas el pasado mes de mayo en el Museo Judío de Bruselas, ha sido identificado por el periodista Nicolás Henin como la persona encargada de custodiar y torturar a decenas de rehenes, entre ellos el propio reportero.

Tras su detención en Marsella una semana después se supo que Medhi es uno de los 700 franceses que se adiestran en Siria para combatir del lado del Estado Islámico. Lo que se desconocía era cuál había sido su función en aquel grupo terrorista y, gracias al testimonio de Nicolás Hénin, se ha sabido que Mehdi Nemmouche era uno de los encargados de custodiar y torturar a decenas de rehenes.

"Hay una anécdota que me marcó, después de romperme la cara, vino a enseñarme sus guantes todo orgulloso y me dijo: ¿Has visto? Estos guantes de moto los he comprado para ti, para romperte la cara", ha confesado Henin

Hénin, que fue liberado junto con otros dos compatriotas el pasado mes de mayo, coincidió en su cautiverio con James Foley y Steven Sotloff, los también periodistas degollados por el Estado Islámico. Según ha declarado el reportero, durante su secuestro pudo constatar que la presencia de jóvenes entre los yihadistas que hablan el francés y el inglés como lengua nativa, es cada vez mayor.