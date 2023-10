Las pequeñas siamesas de seis años que consiguen caminar por primera vez en una historia de superación

Callie y Carter tienen seis años y son un ejemplo de superación. Su madre, Chelsea Torres, explica que las niñas han roto todas las barreras a las que se han enfrentado.

La madre se quedó embarazada en junio de 2016, pocos meses después recibió la dura noticia de que estaba embarazada de siameses. "No recuerdo mucho de ese momento porque me desmayé", explica la madre a Metro. Los médicos le explicaron que era muy poco probable que las niñas sobrevivieran más de 24 horas después de nacer y, si lo hacían, habría muchos problemas médicos.

Las siamesas nacieron por cesárea en un parto que la madre calificó de "aterrador". Poco después, las hermanas fueron llevadas a la unidad de cuidados intensivos neonatales y no pudieron reunirse con su madre durante 12 horas. "No tenía idea de cómo cuidar o incluso sostener a gemelos siameses. Me llevó un tiempo acostumbrarme y ganar confianza", señala la madre al citado medio.

La madre explica que, aunque existe una cirugía que podría separar a los gemelos, la madre prefiere no separarlas. "Cuando tenían tres días decidimos que no los íbamos a separar y los médicos estuvieron de acuerdo en que esto también era lo mejor", asevera.

Torres decidió desde un primer momento que no iba a esconder a sus hijas, por eso, siempre se ha sentido cómoda sacándolas juntas. Explica que solía tener miedo porque odiaba que la gente "los señalara y se riera", pero ahora ha aprendido a luchar contra este miedo.

"Me resultó muy difícil lidiar con ello. Lo odio y todavía me molesta porque me hace sentir que no estoy protegiendo a mis hijos", apunta.

¿Qué son los siameses?

Los gemelos siameses son dos bebés que nacen conectados físicamente. Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos.

Si bien dos bebés se desarrollarán a partir de este embrión, permanecerán conectados físicamente, generalmente por el pecho, el abdomen o la pelvis. Los gemelos unidos también pueden compartir uno o más órganos internos.