Pedida frustrada: organiza una fiesta para anunciar su boda pero acaba desvelando las infidelidades de su prometida

Todos esperaban expectantes el gran anuncio. Pero mas bien se llevaron una tremenda sorpresa. Según informan medios italianos, el conocido empresario Massimo Segre iba a anunciar su boda con Cristina Seymandi cuando este, en su discurso, comenzó a relatar las infidelidades de su pareja.

Alrededor de 150 invitados presenciaron tal momento. Cristina fue llamada infiel frente a sus amigos y familiares por el que iba a ser su esposo, quien reveló a todos una lista de supuestos amantes. Aunque principalmente destacó uno: "Quiero darte la libertad de amar. En particular, a otra persona, un abogado muy conocido".

Así sucedieron los hechos

Después de una velada aparentemente pacífica con música y baile, Massimo subió al escenario junto al dj y le pide a su prometida que le acompañe. Tras las palabras de Cristina, habló su futuro esposo. Fue entonces cuando empezó la tragedia. Al principio, sus palabras parecían conciliadoras, ya que hablaba sobre el amor, pero la cosa no tardó en calentarse: "Te daré el mayor de los regalos. El regalo que te doy es la libertad. No me casaré contigo".

Entonces, Massimo añadió: "Siempre he pensado que amar a una persona es desear su bien, incluso más que el propio. En este caso, quiero darle a Cristina la libertad de amar. En particular, a otra persona: un abogado muy conocido". Massimo, además, anunciaba el fin inmediato a la convivencia e instaba a Cristina a irse con "su abogado", en referencia al supuesto amante.

Pero ese principal amante no es el único que Massimo quiso traer a colación. El empresario también destacó otras traiciones y mentiras. Ella se dio la vuelta y quedó petrificada: "No creas que me complace desvelar un cornudo frente a todos ustedes".

¿Quiénes son?

Parecían la pareja ideal, dos almas idílicas. Ambos estaban hechos para los negocios. Massimo Segre, de 64 años, es empresario y banquero en Turín. Es jefe del estudio en Crocetta y director de Directa Sim. También es miembro de la junta directiva de la editorial que publica el periódico Domani y presidente de la Fundación de Investigación Molinette Onlus.

Un hombre de negocios que compartía su vida desde hace unos años con la gran Cristina Seymandi, de 47 años. Cristina es hija de un conocido empresario de Turín, que siempre ha tenido pasión por la política y pasión por los negocios.

Después de cinco años en la política, se midió con la profesión de empresaria siendo directora general de Savio, una empresa especializada en accesorios para puertas y ventanas con 153 empleados vinculados a su exnovio Massimo Segre, el mismo que como presidente de la Fundación de Investigación Molinette la había nombrado secretaria general de la institución.