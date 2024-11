La peculiar imagen que ha publicado Elon Musk entrando con un lavabo en el despacho oval de la Casa Blanca

Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y lo hace con un apoyo muy importante: el de Elon Musk. El dueño de X (antes Twitter) ha estado con el republicano durante toda la noche, siguiendo el recuento de votos desde Florida. Cuando las primeras estimaciones ya inclinaban la balanza hacia el Partido Republicano, Musk ha compartido un fotomontaje en sus redes sociales en el que se le ve dentro del despacho oval de la Casa Blanca (la oficina oficial del presidente de los Estados Unidos) sujetando un lavabo con sus dos manos. A la imagen le acompaña el mensaje "Let the sink in", que significa literalmente: "Deja que cale".

La elección del lavabo no es casual, hace referencia a un famoso meme muy popular en Estados Unidos. Quiere decir algo así como: "Piénsalo un momento, deja que cale en ti". Es una expresión común en inglés que enfatiza una afirmación sorprendente o importante y alienta a las personas a pensar en ella para asimilarla y comprenderla por completo.

El empresario publicó un montaje parecido con el mismo mensaje cuando compró Twitter. Por esta razón, algunos opinan que el mensaje que quiere mandar es el mismo: "También he comprado la Casa Blanca".

"El principio de una larga amistad"

Elon Musk ha acudido esta noche a la cena que Donald Trump ha celebrado en su propiedad Mar-a-Lago, en el sur de Florida, para seguir y celebrar los resultados electorales. El dueño de X ha asistido junto a uno de sus hijos para apoyar al republicano, del que ahora parece ser íntimo.

Musk ha invertido 120 millones de dólares en la campaña de Donald Trump y ya se comprometido a formar parte de la administración Trump y a dirigir una oficina para reducir costes, según asegura José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 Noticias en Washington. "Hasta hace poco no tenían una relación muy intensa, pero de unos meses a esta parte se han convertido en los mejores amigos del mundo", ha explicado Abad.

"Este es, sin duda, el principio de una larga larga amistad, con muchas connotaciones políticas y económicas, puesto que son dos figuras muy ascendentes. Poder político y poder económico, ambos de la mano", ha apuntado también el corresponsal.