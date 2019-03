Timoshenko, a los ucranianos: "No tenéis derecho a dejar la plaza hasta que no haya un cambio real"

La ex primera ministra y líder opositora Yulia Timoshenko ha afirmado desde la plaza de la Independencia (Maidan) de Kiev que los manifestantes no "tienen derecho" a abandonar las protestas y la propia plaza hasta que se logre un "cambio real" en el país.

"No tenéis derecho a iros de la plaza hasta que haya un cambio real", ha proclamado Timoschenko desde una silla de ruedas desde el estrado montado en la emblemática plaza. En cuanto a su futuro político, Timoshenko ha anunciado su intención de seguir trabajando. "Vuelvo al trabajo. No voy a perder ni un minuto para asegurarnos de que seáis felices en vuestra propia tierra. ¡Gloria a Ucrania!", ha clamado.

Timoshenko, líder del partido Unión Panucraniana Batkivschina (Patria), ha defendido el procesamiento judicial de todos los funcionarios y cargos públicos implicados en la muerte de manifestantes durante las protestas. Según cifras oficiales del Ministerio del Sanidad, en la última semana se han contabilizado 77 muertes y 589 heridos, mientras que Interior eleva la cifra a 80 fallecidos.

"Cuando los francotiradores disparaban al corazón de nuestros chicos, esas balas dolían, en los corazones de cada uno de nosotrosy esa bala se quedará para siempre con cada uno de nosotros (pero) si no hay procesamiento judicial, entonces será una vergüenza", ha añadido Timoshenko. "Simplemente no podemos permitirnos perdonar a quienes permitieron que se dispararan balas contra los corazones de nuestros jóvenes", ha agregado.

Timoshenko ha destacado que tras pasar más de dos años en prisión, se ha encontrado con una "Ucrania distinta". Así, ha pedido perdón en nombre de todos los políticos. "Os pido que me perdonéis por todos los políticos sean del partido que sean y la posición que ocupen", ha indicado ante los miles de seguidores de la oposición congregados en la plaza de la Independencia de Kiev. "Los políticos no estaban a vuestra altura, no valían ni una gota de sangre de la que habéis derramado por Ucrania", ha asegurado.

Timoshenko, que abandonó el hospital en silla de ruedas y después se subió a un coche para dirigirse al aeropuerto, se asomó por la ventanilla para saludar a sus partidarios concentrados en las inmediaciones. "Yulia viene al Maidán", dijo Arseni Yatseniuk, líder parlamentario del principal partido opositor, Batkivschina (Patria), tras mantener una conversación telefónica con la carismática política, según la televisión local.

La Rada destituyó al jefe del Estado ucraniano, Víktor Yanukóvich, por "abandono de sus funciones constitucionales", y convocó elecciones presidenciales anticipadas para el próximo 25 de mayo. El nuevo presidente de la Rada, Alexandr Turchínov, mano derecha de Timoshenko, aseguró que la liberación inmediata de la carismática política era vital, ya que "su vida corría peligro". La Rada ya había aprobado el viernes una ley de reforma del código penal que allanaba el camino para la puesta en libertad de la opositora.

En principio, al ser rehabilitada de la pena que además le impedía ejercer cargo público, Timoshenko podría presentarse a las elecciones presidenciales anticipadas que se celebrarán el 25 de mayo próximo. Contra todo pronóstico, Timoshenko fue derrotada por el actual presidente en las elecciones celebradas en 2010, tras lo que fue procesada y condenada por la firma de un acuerdo de gas con Rusia, que las nuevas autoridades consideraron oneroso para las arcas del país. Timoshenko, que fue condenada en 2010, también fue acusada de estar implicada en el asesinato del empresario y diputado Yevgueni Sherban en 1996, cargo que le podría haber acarreado una pena de 12 años de prisión.