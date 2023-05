El Papa Francisco anuncia una misión secreta para poner fin a la guerra de Ucrania

"Hay una misión en marcha, pero aún no es pública. Vamos a ver cómo... Cuando sea pública la diré". Estas han sido las declaraciones del Papa Francisco sobre la creación de un plan de paz para logar el fin de las hostilidades en Ucrania.

Durante la jornada del domingo, el Pontífice se encontraba de vuelta a la Ciudad del Vaticano, tras una visita oficial de tres días a Hungría, en la que se ha entrevistado con el primer ministro del país centroeuropeo, el ultranacionalista Viktor Orbán.

En el avión papal, el Pontífice ofreció como ya es habitual una serie de declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban allí presentes. Sus palabras dejaron asombrados a los periodistas, pues anunció sus esfuerzos para conseguir poner fin a la guerra en Ucrania con una misión secreta. Recordemos que la invasión a Ucrania fue iniciada hace más de catorce meses tras la orden dictada por parte del líder ruso, Vladimir Putin.

"Estoy dispuesto a hacer todo lo que se tenga que hacer", ha sentenciado el Papa Francisco a los medios, citado por la agencia de noticias 'Reuters'. Por lo tanto, anunciaba así un proyecto de paz tras haber conversado con Viktor Orbán sobre la situación bélica en la que se encuentra actualmente Ucrania, pues las tensiones no dejan de aumentar en el país europeo con amenazas diarias por parte de las tropas del Kremlin. "Creo que la paz siempre se hace abriendo canales. Nunca se puede lograr la paz cerrando puertas. No es fácil", manifiesta el Pontífice en relación a los esfuerzos de la Iglesia para lograr el fin de la guerra.

Así ha sido la visita del Papa Francisco a Hungría

La visita del Papa Francisco a Hungría, un país mayoritariamente católico, ha estado centrada en varias cuestiones de gran trascendencia para la comunidad internacional y para el futuro del continente europeo. Entre los temas abordados se encuentran la pobreza y la migración que conviven a la par actualmente dentro del país centroeuropeo. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha sido la cuestión que más ha centrado la agenda del Papa en Hungría, debatida con Viktor Orbán, al que le expresó que "a todos les interesa la vía de la paz". "En esa conversación no sólo hablamos de Caperucita Roja. Hablamos de todo", refirmando así su compromiso de "hacer todo lo que se deba hacer por la paz", expresó el Pontífice a los periodistas.

Por otro lado, el Papa Francisco ha manifestado sus deseos de que los niños ucranianos que hayan sido deportados a Rusia vuelvan a sus hogares, realizando así "todo lo humanamente posible" para este conseguir este objetivo. Así lo comunicó durante la jornada del pasado jueves al primer ministro de Ucrania, Denish Shmihal: "Es justo y debemos ayudar porque es una cuestión de humanidad, no un gesto de guerra. Los gestos humanos ayudan, los de guerra, no".

El Pontífice también ha hecho referencia a las mujeres de Ucrania, que "vienen a nuestros países, con niños y sin maridos, porque han fallecido o están en el frente", dice. Sobre esto, reconoce que no pierde la esperanza en que acabe la dura situación que están viviendo, pues pide "que no se pierda el entusiasmo para ayudarlas, no vaya a ser que caigan en manos de buitres que buscan hacer daño". De esta manera, ha hecho un llamamiento a Europa para que continúe sus labores humanitarias vinculadas a los movimientos migratorios: "No perdamos la tensión de ayudar a los refugiados".

Con respecto al fenómeno de los refugiados, el Papa reconoció que España, junto a Italia, Malta, Grecia y Chipre, es uno de los estados de la UE que más presión migratoria tiene, "por lo que si Europa no busca una distribución justa, el problema será de estos países".