Última Hora Guerra Ucrania: Ucrania activa las alertas aéreas por la amenaza de ataques rusos

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha condenado la invasión rusa en Ucrania por ser "una violación fragante de la soberanía y de la integridad territorial de un Estado que está causando víctimas civiles todos los días, una guerra que Putin empezó y no quiere parar".

En este sentido ha precisado que Ucrania tiene que ser capaz de resistir. "He tenido ocasión de explicar que eso no es un problema solo de los europeos, que nadie quiere la paz más que los ucranianos. Queremos la paz, pero queremos una paz que no sea la paz del vencido, sino que sea una paz justa que respete la soberanía, la integridad territorial de un país agredido", ha añadido.